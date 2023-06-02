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內行人才懂！超商神級美味貝果　超狂新口味曝光了

▲7-ELEVEN推出全新「嫩雞鮮蔬貝果」引發話題。(圖/NOWnews攝)
▲7-ELEVEN推出全新「嫩雞鮮蔬貝果」引發話題。(圖/NOWnews攝)

生活中心/綜合報導

便利超商密度高，儼然已經成為民眾每天都要走訪的日常，但說到超商歷久不敗的美食，不少網友都有自己的口袋名單，有人推茶葉蛋、咖啡，但說到麵包類，「Amelie‘s Bagel」的貝果則擁有一大群堅定擁護者，每每討論都造成一票網友熱烈回應，光憑藍莓寒天與切達起司兩口味，就成為超商貝果霸主，而現在7-ELEVEN更推出新品「嫩雞鮮蔬貝果」，網友喊：「真的好吃」。

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7-ELEVEN「Amelie‘s Bagel」貝果人見人愛的熱銷關鍵，就是來自於Amelie‘s Bagel 以專業沸工法技術結合在地生活經驗，創造出全民都喜愛的外韌內Ｑ獨特嚼感美式貝果，切達起司口味內餡使用Cream Cheese，奶香濃郁鹹甜不膩，是許多網友口中超商微波神品，網路討論吊出許多網友出聲：「微波好吃到不行」、「切達起司口味真的超爆好吃」；而藍莓寒天口味一打開包裝袋就能聞到藍莓香氣，清爽滋味也有一大票網友讚聲！再搭配一杯咖啡，作為美式早餐、輕食都很適合。延續消費者對Amelie‘s Bagel的熱愛，超商選用Amelie‘s Bagel的原味貝果堡體，推出新品「嫩雞鮮蔬貝果」！

▲超商推出貝果新選擇「嫩雞鮮蔬貝果」廣受好評，與經典藍莓寒天貝果、切達起司貝果提供消費者美式早餐的更多選擇。(圖/NOWnews攝)
▲超商推出貝果新選擇「嫩雞鮮蔬貝果」廣受好評，與經典藍莓寒天貝果、切達起司貝果提供消費者美式早餐的更多選擇。(圖/NOWnews攝)
▲工作時來一份嫩雞鮮蔬貝果，活力滿滿。(圖/NOWnews攝)
▲工作時來一份嫩雞鮮蔬貝果，活力滿滿。(圖/NOWnews攝)
「嫩雞鮮蔬貝果」由晶華酒店主廚監製，定價69元，貝果堡體便是選用Amelie‘s Bagel的原味貝果，透過酵素添加，讓外韌內Q的堡體能長效保濕不乾硬，並透過在地雞胸肉搭配清爽美生菜，還有蜂蜜芥末醬搭配塔塔醬畫龍點睛，是夏日清爽首選，直接打中上班族的胃，尤其可以一次吃到生菜、雞胸肉跟起司，再配上統一陽光無加糖高纖豆漿，是講究飲食、健身族群的外食好選擇！ 

▲全新嫩雞鮮蔬貝果，使用在地雞胸肉搭配清爽美生菜，還有蜂蜜芥末醬搭配塔塔醬，讓人難以忘懷的好滋味。(圖/NOWnews攝)
▲全新嫩雞鮮蔬貝果，使用在地雞胸肉搭配清爽美生菜，還有蜂蜜芥末醬搭配塔塔醬，讓人難以忘懷的好滋味。(圖/NOWnews攝)
迎接夏日，超商各類新品齊發，這次除了本來就很夯的Amelie’s Bagel切達起司貝果與藍莓寒天貝果，超商推出全新晶華酒店監製的「嫩雞鮮蔬貝果」，多層次的口感與風味讓喜歡貝果的消費者紛紛朝聖，現在7-ELEVEN門市都買的到！趕快來體驗夏季正餐輕食新選擇「嫩雞鮮蔬貝果」吧！ 

▲嫩雞鮮蔬貝果除了生菜之外，還有在地雞胸肉和起司，直接打中重視飲食選擇的外食族們。(圖/NOWnews攝)
▲嫩雞鮮蔬貝果除了生菜之外，還有在地雞胸肉和起司，直接打中重視飲食選擇的外食族們。(圖/NOWnews攝)
〔廣編內容圖示僅供參考，產品以實物為主〕

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