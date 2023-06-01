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巷仔內／蒲亭恐在內戰中被推翻？俄羅斯跟西方的挑戰不會少

▲隨著俄烏戰爭時間拉長，俄羅斯總統蒲亭開始面臨來自瓦格納傭兵集團、邊境武裝組織的批評與攻擊，而不僅限於克宮菁英階層。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲隨著俄烏戰爭時間拉長，俄羅斯總統蒲亭開始面臨來自瓦格納傭兵集團、邊境武裝組織的批評與攻擊，而不僅限於克宮菁英階層。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／特稿

俄烏戰爭持續1年多，原本戰火集中於烏克蘭的趨勢，近期開始有了轉變，不只俄羅斯首都莫斯科接連遭無人機襲擊，還陸續傳出俄國武裝民兵組織在俄國邊境「解放」城鎮的消息。雖然蒲亭至今未曾服軟，表示自己逐漸處於劣勢，但從種種跡象看來，一場內部風暴可能正在醞釀。

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俄羅斯與烏克蘭接壤的貝爾哥羅德州（Belgorod），上週傳出遭武裝團體攻擊，由「自由俄羅斯軍團」（Free Russia Legion）及「俄羅斯志願軍」（The Russian Volunteer Corps, RDK）的成員，與政府部隊廝殺，前者據悉成立於2022年3月，由烏克蘭被入侵後、反對克里姆林宮的俄羅斯人組成；後者則是由俄國極右分子卡普斯汀（Denis Kapustin）於2022年8月成立的準軍事部隊，意在推翻蒲亭政權和權力核心集團。

▲俄羅斯與烏克蘭接壤的貝爾哥羅德州，自戰爭發生以來也是動盪不斷。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯與烏克蘭接壤的貝爾哥羅德州，自戰爭發生以來也是動盪不斷。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
儘管克里姆宮指控是烏克蘭在背後搗鬼，卻不願多提涉事的武裝組織，一方面可以理解為克宮覺得他們難成氣候，但另一方面，承認有俄羅斯籍的武裝分子正在向俄羅斯領土發動襲擊，對蒲亭而言並非好事，特別卡普斯汀已聲明，他們並不是代表烏克蘭入侵俄羅斯，而是發動了一場「解放戰爭」，要處理的是內部問題。

俄國武裝民兵攻擊俄羅斯本土這件事，就軍事戰略上來講，除了分散俄國軍隊力道、凸顯俄軍防守邊境不力，可能還有助於烏克蘭反攻。貝爾哥羅德事件成為反俄派關注的焦點，包含：類似的襲擊是否會成為常態？持續時間會不會更長、更深入俄羅斯境內？又或者這些只是內戰開始時的前兆？

畢竟比起莫斯科之類的大城市，與烏克蘭接壤的俄國邊境地帶，如貝爾哥羅德、沃羅涅日（Voronezh）、布良斯克（Bryansk）等，受到的影響遠比在首都的人高，無論是徵兵還是戰事本身，地區居民遭受的苦難並不平等，反克宮情緒可能已經在高漲。

這也體現在俄國傭兵集團，瓦格納的首腦普里戈津（Yevgeny Prigozhin）近日與俄國官方的齟齬上，普里戈津直言，沒有人在意貝爾哥羅德地區的居民，俄羅斯的菁英分子應該要把自己的孩子也送到前線打仗才公平，並多次公開與俄國國防高層有激烈爭執。

▲俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津表示，他的合約傭兵和被他招募去作戰的囚犯共約2萬人已在烏克蘭戰死。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里戈津，近期與俄國政府、國防高層摩擦頻傳。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
當然，前述武裝組織的極右色彩，是克里姆林宮亟欲攻擊的點，並把它們與克宮一直指控烏克蘭政府的「新納粹觀點」連結起來，美國和烏克蘭也與這些組織保持表面上的距離。然而，既然民眾的和平示威很難改變任何事，那麼除了內部權力分裂以外，從邊境開始的一系列軍事動亂，可能就是另一個終結蒲亭政權的途徑。

關於權力集團的內部分裂，蒲亭畢竟已是70歲高齡，即使內部派系不直接推翻他，也明白他遲早會撒手人寰，他們必須設想要是蒲亭走了，勢必要有人出面收拾殘局，他們也清楚在一場未必會贏的戰爭中，要設法挽救自己的性命和資產，不能都被困在制裁的船上到死。

不過，即使蒲亭政權有機會在反叛的菁英階層、傭兵集團和武裝組織壓力下被取代，但要面臨的新挑戰不會因此就比較少，怕的是出現更糟糕的繼任者。比如普里戈津被視為前科累累的罪犯，「俄羅斯志願軍」被視為極右翼，讓他們掌控這個全球核武大國未必就是好事，也不一定就能讓俄國走向真正的民主。

雖然西方陣營普遍希望俄國能撤軍烏克蘭，但這不能與蒲亭政權的崩潰完全混為一談。現實狀況是，作為全球數一數二的大國，一個就此分崩離析的俄羅斯並不符合世界的利益，亦無助於能源的安全穩定，究竟由誰掌政也不能馬虎，權力的過渡必須經過妥善的考量。

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