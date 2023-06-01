全球首例！加拿大將在「每支菸」印警語　「每口都有毒」警世人

我是廣告 請繼續往下閱讀
如今推出新規，要求單支香菸、小雪茄、菸斗等菸草製品印上健康警語，將會以英文和法文呈現，其中包括「菸草煙霧會傷害兒童」（tobacco smoke harms children）、「香菸導致陽痿」（cigarettes cause impotence）和「每一口都有毒」（poison in every puff）等。
新規將於今年8月1日生效，將採分階段實施，從特大尺寸香菸將首先貼上標語，於2024年7月底開始在各通路販售，預計到了2025年4月，所有市售菸草產品上都會印有健康警語，使得人們「幾乎不可能」避開。
據悉，加拿大自1989年起，就在香菸盒外部印制健康警語，加拿大衛生部未來還計畫，要將警語印製範圍擴及至香菸盒內部，同時引入更多資訊內容，擴大遏止效果。
加拿大衛生部長杜克羅（Jean-Yves Duclos）在聲明中表示，「菸草使用仍是加拿大最嚴重的公共衛生問題之一，也是國內致病及過早死亡的主要可預防原因。」加拿大心理健康和成癮部部長班奈特（Carolyn Bennett）強調，香菸每年導致約48000名加拿大人死亡，「大膽的政策將使健康警語無所不在。」
由於吸菸被認為是肺癌、心臟病及中風的風險因素，加拿大最新政策受到加拿大癌症協會、加拿大心臟及中風基金會、加拿大肺病協會的歡迎。在去年6月中旬，加拿大衛生部首次宣布新的香菸政策，盼幫助人們戒除吸菸習慣。另外，有關於香菸的廣告、促銷、贊助等活動在加拿大也都遭到嚴格禁止。
最先實施要求在香菸包裝上印製警語的國家是美國。1965年，美國通過「聯邦香菸標籤及廣告法」（Federal Cigarette Labelling and Advertising Act），要求印制健康警語，此後該國吸菸率顯著降低，但有研究發現，儘管有這些措施，對於高度依賴尼古丁的人而言，仍無威懾效果。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！