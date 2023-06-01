美國防長奧斯汀：反對片面改變台灣現狀

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他也說，「我想清楚表達，我們反對片面改變台灣現狀」，並重申中國不應動用武力統一台灣這項美方立場。
奧斯汀表示，儘管與中國的衝突「既非迫在眉睫，也非無可避免」，美軍「將繼續監控中國的挑釁行動，並與我們盟友及夥伴合作，竭盡所能地整體提升台灣海峽和區域和平與戰略穩定」。
美國總統拜登政府很快將行使「總統撥款權」，提供美國武器系統或彈藥給台灣，這代表華府將能更快速地運交關鍵武器。
奧斯汀談到這種新支持形式時表示，「我們繼續履行『台灣關係法』（The Taiwan Relations Act）所作承諾」，但也表示美國不會支持台灣獨立。
法新社報導，奧斯汀和濱田靖一會談前表示，美日軍事聯盟面臨「來自中華人民共和國的強迫行為、北韓的危險挑釁以及俄羅斯對烏克蘭進行本來不必打的殘酷戰爭等共同挑戰」。他也提到與澳洲、南韓的三方合作以及擴大演訓的「速度、範圍和規模」。
他還說，美軍及日軍將變得「更多功能、靈活和機動」，並對日本決定擁有反擊能力和改善與華府的資訊共享表示讚許。
華府邀請北京於「香格里拉對話」期間在場邊進行防長會談遭拒，而且拒絕證實這項決定，中方僅透過外交部發言人表示：「當前，中美兩軍對話面臨困難的原因美方是清楚的。」
奧斯汀今天在東京表示，北京的決定「令人遺憾」，「你們都多次聽我談過，擁有強大能力國家彼此對話的重要性，這樣才能管理危機並預防局勢徒然失控」。
奧斯汀說，中國最近「對我們的飛機及我們盟國的飛機進行挑釁攔截…令人非常擔憂」。
他還說：「我們希望他們（中國）會改變他們的行為，但由於他們還沒改，我擔心在某個時間點發生的事件，可能會非常、非常迅速地失控。」（譯者：張茗喧/核稿：何宏儒）1120601