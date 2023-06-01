金曲34／鶴困惑是準歌王！自認「大黑馬」 無奈亡父見不到成就
歌手鶴The Crane入圍第34屆金曲獎「最佳新人」、「最佳華語男歌手」，今（1）日接受訪問時，對於叩關歌王，鶴笑說當下心情開心又困惑，自認是「大黑馬」。而鶴的爸爸已經過世，看不到如今他的成就，鶴樂觀表示：「不會覺得遺憾。」
記者吳雨婕/台北報導
鶴透露滿訝異自己能入圍「最佳華語男歌手」，得知消息當下，他的反應是「啊？真的假的？」鶴形容當下心情處於開心與困惑之間，自認是「大黑馬」，「謝謝評審看到我自己沒看到的潛力。」鶴也感激地表示入圍2項，不覺得可惜或遺憾，相比奪下歌王寶座，他更想拿到新人獎，因為相對之下，只有一次機會，但能不能得獎他也是平常心看待，他提到：「大家都是我的對手（指叩關歌王），我感覺今年是我運氣好，評審有看到我的長處，但我滿希望是熊仔得的。」
鶴笑說，與他同樣入圍「最佳新人」的黃浩庭是好友，兩人知道一起入圍後，還跑去喝酒慶祝。被問到入圍後壓力會不會變大，鶴直言：「入圍之後壓力沒那麼大，入圍就是肯定，已經覺得有達到一個很不錯的成績。」至於師兄OZI則是在入圍記者會後3天，才傳訊息祝福他。此外，鶴期許自己能在歌唱的能力、寫歌上面都可以進步。
鶴透露金曲獎當天會穿著專輯打歌服，也就是紫色西裝出席，先前受訪時鶴提到爸爸過世一年多後，他自己被檢查出罹患出甲狀腺惡性腫瘤，幸好及時發現，開刀後已康復，如今已經在音樂上小有成就，可爸爸卻無法同樂，鶴樂觀的說：「不會覺得遺憾。」