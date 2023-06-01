《聯盟戰棋》手機版來了？事前預約悄開放 iOS、Android都能玩
萬眾矚目、玩家們等到天荒地老的《聯盟戰棋》手機版終於要在台灣上線了！台灣發行商台灣大哥大今（1）日在《聯盟戰棋》首頁上，悄悄將亞太地區手機版事前登錄頁面開啟，目前預約頁面除了提供ios和android系統的玩家預約外，還有「預約人數」獎勵，分別在20萬、50萬、100萬、150萬、200萬會有相對應獎品，期待已久的玩家可盡快預約，至於手遊版預計何時會正式上線？《NOWnews今日新聞》已去電台灣大哥大，目前尚未回應。
記者張志浩/綜合報導
據了解，全球的《聯盟戰棋》手機版中，玩家不用擔心電腦版資料會遺失，也可以用手機電腦玩家一起配對，但包含台灣在內的亞太區版本實際上架時間仍未公布，僅有預約資訊在網站上公布，推測應該會在下幾個版本中就能使用手機平台遊玩。
此外，官方也宣布將在今年年底舉辦首次《聯盟戰棋》線下世界賽，並選在賭城拉斯維加斯舉辦，雖然是目前處於在S9賽季，但比賽的賽事版本將採用全新的S10棋組，官方強調，比賽將考驗選手快速適應新棋組的能力，而非對棋組的專精程度。
《聯盟戰棋》Riot Games研發的「自走棋類」遊戲，並以《英雄聯盟》遊戲世界觀為背景，採用類似《刀塔自走棋》的玩法，遊戲中，玩家可以通過在商店購買不同等級的角色棋，組建隊伍與其它7位玩家交戰，透過陣容屬性搭配和升級角色，最後一名留在場上的玩家就能獲得最終勝利。