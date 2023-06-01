瑪娃颱風閃過台灣了！海警17：30解除　明「再下一天雨」告別

《聯盟戰棋》手機版來了？事前預約悄開放　iOS、Android都能玩

▲《聯盟戰棋》手機版將登陸台灣？官方悄悄曝光事前預約畫面，引起眾多玩家討論。（圖／《聯盟戰棋》官網）
▲《聯盟戰棋》手機版將登陸台灣？官方悄悄曝光事前預約畫面，引起眾多玩家討論。（圖／《聯盟戰棋》官網）

記者張志浩/綜合報導

萬眾矚目、玩家們等到天荒地老的《聯盟戰棋》手機版終於要在台灣上線了！台灣發行商台灣大哥大今（1）日在《聯盟戰棋》首頁上，悄悄將亞太地區手機版事前登錄頁面開啟，目前預約頁面除了提供ios和android系統的玩家預約外，還有「預約人數」獎勵，分別在20萬、50萬、100萬、150萬、200萬會有相對應獎品，期待已久的玩家可盡快預約，至於手遊版預計何時會正式上線？《NOWnews今日新聞》已去電台灣大哥大，目前尚未回應。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，全球的《聯盟戰棋》手機版中，玩家不用擔心電腦版資料會遺失，也可以用手機電腦玩家一起配對，但包含台灣在內的亞太區版本實際上架時間仍未公布，僅有預約資訊在網站上公布，推測應該會在下幾個版本中就能使用手機平台遊玩。

▲《聯盟戰棋》近期剛結束最新版本更新，手機版有望在之後幾個更新版本內出現。（圖／《聯盟戰棋》粉專）
▲《聯盟戰棋》近期剛結束最新版本更新，手機版有望在之後幾個更新版本內出現。（圖／《聯盟戰棋》粉專）
此外，官方也宣布將在今年年底舉辦首次《聯盟戰棋》線下世界賽，並選在賭城拉斯維加斯舉辦，雖然是目前處於在S9賽季，但比賽的賽事版本將採用全新的S10棋組，官方強調，比賽將考驗選手快速適應新棋組的能力，而非對棋組的專精程度。

《聯盟戰棋》Riot Games研發的「自走棋類」遊戲，並以《英雄聯盟》遊戲世界觀為背景，採用類似《刀塔自走棋》的玩法，遊戲中，玩家可以通過在商店購買不同等級的角色棋，組建隊伍與其它7位玩家交戰，透過陣容屬性搭配和升級角色，最後一名留在場上的玩家就能獲得最終勝利。 

英雄聯盟／遭PSG「無預警解約」！Ubao不忍發聲明：將走法律途徑

英雄聯盟／「MSI分組賽」今點燃戰火！8支隊伍、賽程懶人包一次看

英雄聯盟MSI／PSG不敵歐洲強權G2！直落二敗陣　晉級路剩一條

英雄聯盟／MSI開幕戰有驚無險！PSG擊潰日本冠軍　直落二奪首勝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀