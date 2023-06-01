名家論壇》朱駿／解決台灣的險境需要創造兩岸最大公約數

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同時，幾十年來，這個所謂內部的「最大公約數」已經證實是兩岸最大的除數，迄今沒有政黨提出解決的政治戰略與操作路徑，都在空耗時間與戰略資源，期間也各自施展扭曲欺騙的本領，糊弄誤導台灣民眾，欺騙選票罷了。
台灣內部不斷有人掏空中華民國，連國民黨內部也對中華民國的義涵出現分歧，「一個中華民國，各自表述利用」，應該只剩一個空殼的國號名稱，怎麼會是最大的公約數？應該是欺騙群眾的最大幌子吧？不要自己騙自己！
這樣下去，對台灣的結果會是良善的，還是惡化的，應該不難判斷。是故，為了開創台灣美好的前途，堅持中華民國憲法體制只能是個讓內部不亂的門檻條件，沒有開創性，坐等人家出招，遲早要遭受難以拔救的大傷害，想依賴此為台灣開創美好前途是緣木求魚。
國家認同是何等的大事？能夠長年被玩弄扭曲，潘朵拉的盒子一打開，跑出來的東西還收得回來嗎？民進黨依賴此成長茁壯，奪取政權，玩弄國家認同已經是他們的神主牌與選戰絕招，早已內化為DNA，就其主觀立場而言，沒有可能改變，也懼怕改變後失去基本盤。然而，20多年來的事實已呈現，民進黨的路線已經而且只會繼續給台灣帶來更多的迷茫與凶險。
5月25日行政院發函通令各部會，中國大陸人民不具中華民國國籍、非屬中華民國國民，不享有或負擔中華民國國民的權利義務，「大陸地區人民亦為中華民國人民」等相關函釋，即日起應停止適用或不再援用。由此可見，要民進黨收手改變，似乎希望渺茫，不現實。
此事觸及《憲法》，引起多方議論，有論者以為，從《憲法增修條文》特別把政黨不得危害自由民主憲政秩序和「中華民國之存在」，並列為兩大違憲類型，這個直接從德國《基本法》第21條剪貼上去的規定，是二戰後西德重建民主很關鍵的一環云云。這裏指的是《憲法增修條文》第5條第5項：「政黨之目的或其行為，危害中華民國之存在或自由民主之憲政秩序者為違憲。」
《憲法增修條文》第4條第5項：「中華民國領土，依其固有疆域，非經全體立法委員四分之一之提議，全體立法委員四分之三之出席，及出席委員四分之三之決議，提出領土變更案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，不得變更之。」這應該是針對《憲法》第4條「中華民國領土，依其固有之疆域，非經國民大會之決議，不得變更之」，再度重申「中華民國領土，依其固有之疆域」。
這麼一來，似乎變更國土可由台灣人民單邊片面主動為之，不必考慮大陸人民的意見，「中華民國領土，依其固有疆域」便會產生重大矛盾。若重申《憲法》第4條，那麼領土應該包括中國大陸，哪有包括領土不包括居住於上之人民的？如果排除人民這麼重大的權利，就表示大陸人民不在中華民國憲法之內，「有人此有土」，沒有人民，那有土地？若此《憲法增修條文》「中華民國領土，依其固有疆域」不來自《憲法》第4條，豈不是無中生有，根本違憲？
我們在1990年代修憲時的情況與當年的德國訂立《基本法》時的情況雖同處國家分裂狀態，但處境不同，分裂原因與本質不同。在德國的情況是，西德大，東德小，兩者都已為國際承認的兩個主權獨立的國家；對照我們的情況就有明顯差異，我們相對於大陸是土地極小，人口極少，兩方在國際上的外交承認互斥，國際厲行的是一中政策，兩方不是國際皆同時承認的主權獨立國家。此外，德國與我們分裂的原因本質不同，前者是國際戰爭，後者是內戰。
所以，借鏡德國《基本法》第21條的規定，直接轉化成「增修條文第5條第5項」，固然有總比沒有好，但若要寄望它產生類似的效果，恐怕是鏡花水月。一方面兩國分裂的處境與本質不同，一方面台灣的政治文化與素養遠遠比不上德國人。20多年來的事實證明，同樣的設計，在戰後西德成為重建與發展民主很關鍵的一環，在台灣卻沒產生類似作用，反而自修憲後國家認同的問題逐步惡化，到了國民黨也只敢談台澎金馬的程度了。
為了台灣好，勢必要有一股外於民進黨的力量糾正這種玩弄與扭曲國家認同的行為，而且能夠藉此在兩岸關係中反守為攻，這需要我們創造一個兩岸最大的公約數。這是很困難的發展之路，但存在機會，台灣已沒有其他更好的路途可以選擇。這需要一個通盤的獨立自主的政治戰略，確實要以中華民國的憲政體制作為基礎，但展開的格局要超乎這個基礎，緊緊依靠《中華民國憲法》是遠遠不夠的，要找出兩岸人民（注意，是人民）最大的公約數，要能靈活主動又有堅持，不能受制於中共才行。
●作者：朱駿／時事評論人
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