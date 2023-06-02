存買房頭期款該如何開始？ 一招解決兩族群理財問題

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想累積資產，就要找到和金錢打交道的方法。對於任何投入理財的人來說，想養成好的投資紀律，要掌握三個要點，首先是分散風險，不要將全部資金投入在單一投資標的上，做好適當的資金配置。第二，事先設定好可承受風險以及期望的目標報酬，達到預期目標時要能有收網的決心，達到損失可承受點時冷靜出場。第三，利用長時間的定期投資法，將投入的成本分攤平均，避免心態浮動，或憑藉喜好、跟著一頭熱的市場理財。
訴求讓用戶輕鬆自主掌握每個細節，讓投資理財簡單開始的國泰世華CUBE App，提供一站式整合服務，多樣化的投資理財選擇包括證券、基金、智能投資、外幣換匯等，有著投資紀律中「分散風險」的先天條件，同時還能在一個頁面中，總覽各理財項目的資金分配與個別績效，讓用戶隨時掌握理財項目是否往預期的目標報酬前進。在開戶完成後，透過CUBE App可設定台美股、基金、智能投資等定期投資，養成定期投入理財的習慣。以基金為例，數位通路專屬NT$500元低門檻申購，不限單筆或定期(不)定額，扣款日期及天數還能任選，依照自身需設定。同時定期定額投資全系列基金，滿三年還可享申購手續費0元優惠。從小額慢慢壯大投資。而隨著定期定額需求增加，國泰世華銀行聯手國泰證券於CUBE App增設「定期投資」服務，將台美股定期投資囊括其中，不論是想要台股定期定額，或是想要定期布局美股，都能一指輕鬆搞定。
使用CUBE App理財服務可從投資屬性分析開始，透過問卷填答，3分鐘即可了解自己對風險承受度，分別有非常積極型、積極型、穩健型、保守型、防禦型等五種，可幫助尋找合適的投資產品。存買房頭期款有很多種方式，但如果用對工具能事半功倍，那怎麼能不試試呢?
(本文係由國泰世華銀行邀約)
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書
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