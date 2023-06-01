賴清德出席活動罕見受訪　證實已同意許嘉恬請辭

民進黨一名女性前黨工，於昨日晚間於臉書發文，提及遭性騷擾而時任婦女部主任許嘉恬卻冷處理，對此民進黨昨晚緊急滅火致歉，今（1）日宣布副秘書長許嘉恬即刻停職並接受調查。民進黨主席賴清德稍早在臉書發文，作為主席要向被害者致上最大的歉意，更責任要給一個交代，強調對於任何性騷事件，民進黨絕對採取零容忍的態度，「我們不會轉身離開，更不會就這樣算了。」下午出席活動也罕見受訪，證實自己已同意許嘉恬請辭。
記者陳威叡／台北報導
民進黨一名女性前黨工，於昨日晚間自曝工作實遭性騷，卻被時任婦女部主任冷處理，引發熱議，對此民進黨昨深夜致歉並允諾進行調查，今日召開記者會宣布副秘書長許嘉恬即刻停職並接受調查。賴清德也在臉書上發文致歉，「我們不會轉身離開，更不會就這樣算了。」
賴清德今日下午出席活動時，罕見停下腳步受訪，說明性別平權是民進黨的價值，民進黨也跟台灣社會努力多年，不會輕言放棄，坦言發生這一起性平案件，民進黨未能即時、妥善處理，讓當事人者增加痛苦，再次向當事人與台灣社會表達歉意。
賴清德指出，自己第一時間已指示秘書長許立明秉持三原則處理，首先是第一個是升高層級來負責調查，由主席辦公室主任以及性平部主任進行調查工作；其次是零容忍，任何一個人都有100%絕對的權利，不讓身體遭到侵犯；第三是公開透明，儘速調查跟社會大眾報告。
賴清德也證實，許嘉恬今日下午提出辭呈，自己也已同意，未來民進黨會繼續努力強化制度，讓受侵犯的人沒有壓力恐懼，來保障自己權利。