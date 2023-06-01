成年禮金倒數5天！文化幣官網上線、APP大補帖曝光

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而針對測試過程的回饋與建議，開發團隊已立刻盤點並改善，包含優化藝文地圖搜尋功能及可視範圍、增加藝文活動的購票/詳情網站連結、提供註冊填寫資料提示等，未來亦將持續優化。
文化部提醒，文化幣APP自6月6日起開放下載註冊後，即可立即使用，使用期限至明年6月30日。文化部特別提早公開官網及APP大補帖，歡迎青年6月6日手刀領用，並好好規劃最喜愛及最優惠的消費組合，也請密切注意文化部及各藝文店家推出的優惠措施。
誰可以領？
出生日期在90年9月1日至94年12月31日的18-21歲青年，具中華民國國籍或符合資格的外國人士等，都可以領取1200點文化禮金。
如何領取？
- 手機下載「文化幣」APP
- 輸入手機、密碼、e-mail完成註冊，可使用藝文活動及店家瀏覽、搜尋功能
- 點選成年禮金，輸入姓名、身分證字號、健保卡號、出生日期及居住地通過驗證後，即可領取文化幣並馬上使用，使用期限至113年6月30日止。
找到貼有「本店/本場所可使用文化幣」識別標誌的藝文消費點，即可進行消費折抵，消費方式包含：
- 我的帳戶點選「掃碼」，掃描藝文消費點QRCode，輸入文化幣金額，即可完成折抵。每次使用以1點為單位。
- 我的帳戶點選「付款碼」，輸入文化幣金額，出示QRCode給藝文消費點掃描，即可完成折抵。
- 領取紙本QRCode者，請選擇想要使用的文化幣金額，列印QRCode帶到藝文消費點使用，使用不找零。
掃描電影院QRCode，再選擇國片並輸入文化幣金額完成折抵；國片專區找到想看的國片，選「文化幣購買電影票」並輸入想使用的文化幣金額，出示QRCode給電影院掃描即完成折抵。
獨立書店點數加碼怎麼獲得及使用？
找到貼有「本店適用獨立書店點數放大專案」識別標誌的獨立書店，用文化幣消費2點馬上加贈1點，每人加贈上限為600點，成年禮金最多放大至1,800點。
怎麼在票券平台購票及訂購青年席位？
由展演專區點選售票平台或進入青年席位專區，找到想看的節目放入購物車，選擇使用成年禮金/文化幣，輸入身分證字號、健保卡號及文化幣金額後，即可完成折抵。青年席位每場次限量優惠，購票不限張數，但須以成年禮金全額折抵。
沒有手機、網路也可以使用成年禮金
請聯繫客服提出申請紙本QR-code，電話：0809-081806（服務時間：每日10:00-20:00）或e-mail：cp.service@tradevan.com.tw，申請通過後，即可在指定網頁登入印出紙本QR-code帶至藝文消費點使用，紙本QR-code可分次列印、使用。
使用注意事項
- 成年禮金不可找零、轉售、兌換成等值現金，亦不可折抵藝文票券退換票衍生手續費。
- 退換貨依照店家規定辦理。
- 一人限領一次。
- 113年6月30日前使用完畢，逾期失效。