網美住礁溪飯店遭偷拍！警循線逮中年男 他辯：忘記帶走
上月21日，桃園一名擁有4萬粉絲的女網美，與男友前往宜蘭礁溪某飯店住宿，未料卻發現房間內被偷裝針孔偷拍，隨即報警處理。警方獲報後介入調查，今（1）日循線追查到新北市一名37歲彭姓男子，他辯稱係與網友約會之際，想拍下2人親密過程，沒想到角度沒調整好，退房離去時又忘記帶走，最後被其他住宿旅客發現。而警方在彭男住處搜索，查獲安非他命、隨身碟等物，訊後依妨害秘密、毒品危害防制條例案，移送地檢署偵辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，當時網美與男友前往住宿，卻在飯店房間電視機下發現可疑線路，赫然發現裝有針孔攝影機，隨即向飯店反映並報警處理。警方獲報後成立專案小組調查，發現針孔攝影機記憶卡容量有限，新影片會不斷覆蓋舊影片，而警方查扣時，裡面約有5組客人影像，但因角度關係，僅拍到床邊部分，並未拍到其他房客的臉部、隱私部位等。
警方過濾監視器影像，調查飯店入住紀錄，循線追查到彭男涉有重嫌，隨即前往新北市三重區、彭男住處搜索，並於其住處發現毒品安非他命，以及平板電腦、隨身碟、手機等證物。彭男落網後供稱，原本是想要拍攝與網友約會的親密畫面，未料角度歪斜沒拍到，退房時也忘記帶走，想向飯店指定房間入住又遭拒絕，最後東窗事發。全案依妨害秘密、毒品危害防制條例案，送宜蘭地檢署及新北地檢署偵辦。
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