颱風遠離馬上熱爆！明天3縣市亮「高溫燈號」 狂飆36度熱暈人
隨著瑪娃颱風穩定遠離，台灣各地的天氣也將在今（1）日晚上開始逐漸趨於穩定，明（2）日開始，除了北部、東北部會稍微受到偏北風影響有些降雨、中南部要小心午後雷陣雨外，各地大多是「溫暖偏熱、多雲到晴」的穩定天氣，不過氣象局也對此發布「高溫資訊」示警，明日高雄會有連續出現攝氏36度以上高溫的機率，台南、屏東則要小心局部攝氏36度以上的氣溫。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局表示，由於天氣晴朗炎熱，明日中午前後，高雄市近山區或河谷為「橙色燈號」，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。台南市、屏東縣近山區或河谷為「黃色燈號」；各地氣溫分佈上，北部攝氏24至33度、中部攝氏24至35度、南部攝氏24至35度，部分地區會更高、花東則是攝氏24至33度。
氣象局預報員林定宜表示，明日北部一些降雨結束後，週六至下週一（6月3日至6月5日）各地天氣都相對穩定，氣溫偏熱，僅中南部要小心午後雷陣雨，下週二至下週三（6月6日至6月7日）水氣會略微增加，西半部和南部山區雨勢稍稍明顯。
林定宜說明，整體來說，台灣在未來一週的天氣都相對穩定、降雨少，大家關心的缺水議題，目前觀測下來，6月中旬大環境水氣增加，台灣降雨會較多，但究竟是鋒面、熱帶系統或颱風造成的影響還有待觀察，梅雨部分則要等待明顯的西南氣流出現，到6月底之前都還有機會。