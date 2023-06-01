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颱風遠離馬上熱爆！明天3縣市亮「高溫燈號」　狂飆36度熱暈人

▲瑪娃颱風遠離後，台灣各地將維持將近一週「溫暖偏熱、多雲到晴」的穩定天氣，不過較高的氣溫民眾需要多多留意。（圖／記者陳明中攝）
▲瑪娃颱風遠離後，台灣各地將維持將近一週「溫暖偏熱、多雲到晴」的穩定天氣，不過較高的氣溫民眾需要多多留意。（圖／記者陳明中攝）

記者張志浩/綜合報導

隨著瑪娃颱風穩定遠離，台灣各地的天氣也將在今（1）日晚上開始逐漸趨於穩定，明（2）日開始，除了北部、東北部會稍微受到偏北風影響有些降雨、中南部要小心午後雷陣雨外，各地大多是「溫暖偏熱、多雲到晴」的穩定天氣，不過氣象局也對此發布「高溫資訊」示警，明日高雄會有連續出現攝氏36度以上高溫的機率，台南、屏東則要小心局部攝氏36度以上的氣溫。

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中央氣象局表示，由於天氣晴朗炎熱，明日中午前後，高雄市近山區或河谷為「橙色燈號」，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。台南市、屏東縣近山區或河谷為「黃色燈號」；各地氣溫分佈上，北部攝氏24至33度、中部攝氏24至35度、南部攝氏24至35度，部分地區會更高、花東則是攝氏24至33度。

▲明日高雄會有連續出現攝氏36度以上高溫的機率，台南、屏東則要小心局部攝氏36度以上的氣溫。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲明日高雄會有連續出現攝氏36度以上高溫的機率，台南、屏東則要小心局部攝氏36度以上的氣溫。（圖／翻攝中央氣象局官網）
氣象局預報員林定宜表示，明日北部一些降雨結束後，週六至下週一（6月3日至6月5日）各地天氣都相對穩定，氣溫偏熱，僅中南部要小心午後雷陣雨，下週二至下週三（6月6日至6月7日）水氣會略微增加，西半部和南部山區雨勢稍稍明顯。

林定宜說明，整體來說，台灣在未來一週的天氣都相對穩定、降雨少，大家關心的缺水議題，目前觀測下來，6月中旬大環境水氣增加，台灣降雨會較多，但究竟是鋒面、熱帶系統或颱風造成的影響還有待觀察，梅雨部分則要等待明顯的西南氣流出現，到6月底之前都還有機會。

▲20230601氣象局降雨圖卡（圖／中央氣象局提供）
▲氣象局說明，台灣在未來一週的天氣都相對穩定、降雨較少。（圖／中央氣象局提供）

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