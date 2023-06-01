名家論壇》黎榮章／賴清德空戰跛腳了嗎？

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把時間軸拉長遠，觀察賴清德、侯友宜、柯文哲今年以來的網路正負面聲量，賴清德背負執政包袱，負聲量最高，達到30.6萬則、好感度0.36也墊底，侯友宜3月以來歷經黨內初選爭議，遭挺郭派攻擊，並被其他政黨見縫插針，讓侯的負聲量後來居上，與賴差距不遠，已累積30.2萬則，好感度為0.4。相效之下，柯文哲處於政治風暴圈外圍，網路好感度是較高0.43，負面聲量則是最少。不過，選戰還有8個月，三強鼎立選局變化多，各陣營定會卯足全力鞏固票源，針鋒相對不會少，候選人的負聲量比例定會比現在更高。
若談及「鞏固票源」三陣營除了候選人自身的競選團隊的「正規軍」外，網路空戰也需要「側翼」協助進行議題攻防、與支持者不斷溝通，甚至幫忙拓展中間選票。究竟目前三陣營的側翼挺不挺自己的候選人？觀察藍綠白臉書側翼粉專這個月以來，提及自家候選人的貼文數量與成效，令人驚訝的是，綠營素來擅長網路空戰，然而側翼挺賴貼文卻是最少，一個月來只有133則討論賴清德，而侯友宜長年被批「藍皮綠骨」，藍側翼挺侯貼文還比綠側翼挺賴要多，數量為406則。
不過，藍側翼的貼文無法進一步激起底層支持者熱情，雖然貼文很多，但總貼文互動卻跟綠營差不多，前者互動數為3.6萬次，後者為3萬次。反觀民眾黨側翼已經進入大選模式，無論發文數量（808則），或粉絲互動（11.5萬次），成效都頗為突出，傲視其他兩陣營。
網路空戰已成為台灣大選主要戰場，藍綠白三陣營的候選人各自就定位，台灣兩黨政治的結構，小黨素來難以殺出重圍，但目前數據觀察，藍綠陣營的「空戰力」卻還沒展現出來，不僅是候選人的個人聲量不足以形成讓柯文哲被兩黨夾殺的態勢，且候選人的網路好感度、側翼力挺的程度，也都是柯文哲一騎絕塵；而從最新的民調來看，柯支持度甚至已經超越侯友宜，成為第二名。這次選舉，外在環境對民進黨並不友善，國民黨則面臨整合問題，賴清德、侯友宜若遲遲無法掌握空戰訣竅，後果將令人擔憂。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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