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名家論壇》黎榮章／賴清德空戰跛腳了嗎？

▲民進黨總統候選人賴清德宣布參選後，「空戰力」尚未展現出來。（圖／記者陳明中攝，2023.05.20）
▲民進黨總統候選人賴清德宣布參選後，「空戰力」尚未展現出來。（圖／記者陳明中攝，2023.05.20）

文／黎榮章

在國民黨中常會宣布徵召新北市長侯友宜參選總統後，2024大選三強鼎立的局勢大致底定，藍、綠參選人的競選團隊不約而同在6月啟動，侯友宜尚在黨內整合階段，賴清德鞏固組織外開始對中間選票出招，柯文哲則是進度超前，已經開始推出募款競選小物。

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透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察從4月初賴清德正式獲得提名開始，賴清德、侯友宜、柯文哲三人的網路聲量。這一個多月來，侯友宜的總聲量最高，共60.3萬則聲量，在三人中佔41%，其次是賴清德的46.3萬則，佔31%，柯文哲第三，共42.1萬則聲量，佔了28%。然而觀察三人聲量趨勢，可發現侯友宜近來的聲量雖最高，但三人聲量在侯友宜被徵召前，其實互有領先，聲量曲線緊緊糾纏，只因國民黨徵召過程高潮迭起，受到全國注目，讓侯友宜聲量自5月17日被提名起，聲量一舉衝高，而值得注意的是，柯文哲在5月20日舉辦政見會宣示參選之後，他的聲量也拉高不少，好幾天都是排名是三人第一，不可小看。

▲賴清德、侯友宜、柯文哲：網路聲量趨勢圖（圖／QuickseeK提供）
▲賴清德、侯友宜、柯文哲：網路聲量趨勢圖（圖／QuickseeK提供）
把時間軸拉長遠，觀察賴清德、侯友宜、柯文哲今年以來的網路正負面聲量，賴清德背負執政包袱，負聲量最高，達到30.6萬則、好感度0.36也墊底，侯友宜3月以來歷經黨內初選爭議，遭挺郭派攻擊，並被其他政黨見縫插針，讓侯的負聲量後來居上，與賴差距不遠，已累積30.2萬則，好感度為0.4。相效之下，柯文哲處於政治風暴圈外圍，網路好感度是較高0.43，負面聲量則是最少。不過，選戰還有8個月，三強鼎立選局變化多，各陣營定會卯足全力鞏固票源，針鋒相對不會少，候選人的負聲量比例定會比現在更高。

▲賴清德、侯友宜、柯文哲：網路正負聲量比較（圖／QuickseeK提供）
▲賴清德、侯友宜、柯文哲：網路正負聲量比較（圖／QuickseeK提供）
若談及「鞏固票源」三陣營除了候選人自身的競選團隊的「正規軍」外，網路空戰也需要「側翼」協助進行議題攻防、與支持者不斷溝通，甚至幫忙拓展中間選票。究竟目前三陣營的側翼挺不挺自己的候選人？觀察藍綠白臉書側翼粉專這個月以來，提及自家候選人的貼文數量與成效，令人驚訝的是，綠營素來擅長網路空戰，然而側翼挺賴貼文卻是最少，一個月來只有133則討論賴清德，而侯友宜長年被批「藍皮綠骨」，藍側翼挺侯貼文還比綠側翼挺賴要多，數量為406則。

不過，藍側翼的貼文無法進一步激起底層支持者熱情，雖然貼文很多，但總貼文互動卻跟綠營差不多，前者互動數為3.6萬次，後者為3萬次。反觀民眾黨側翼已經進入大選模式，無論發文數量（808則），或粉絲互動（11.5萬次），成效都頗為突出，傲視其他兩陣營。

▲親藍綠白臉書粉專：挺侯、賴、柯貼文　貼文數據比較（圖／QuickseeK提供）
▲親藍綠白臉書粉專：挺侯、賴、柯貼文　貼文數據比較（圖／QuickseeK提供）
網路空戰已成為台灣大選主要戰場，藍綠白三陣營的候選人各自就定位，台灣兩黨政治的結構，小黨素來難以殺出重圍，但目前數據觀察，藍綠陣營的「空戰力」卻還沒展現出來，不僅是候選人的個人聲量不足以形成讓柯文哲被兩黨夾殺的態勢，且候選人的網路好感度、側翼力挺的程度，也都是柯文哲一騎絕塵；而從最新的民調來看，柯支持度甚至已經超越侯友宜，成為第二名。這次選舉，外在環境對民進黨並不友善，國民黨則面臨整合問題，賴清德、侯友宜若遲遲無法掌握空戰訣竅，後果將令人擔憂。


●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

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