T1／谷毛唯嘉奪新人王和最佳第六人　感謝恩師劉孟竹給予空間發揮

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劉孟竹說自己和谷毛在小六就認識，看到他拿下這個獎項，自己為他開心，「他是非常努力的球員，自主做了很多練習，T1有很多優秀的新秀，只能說今年就先讓他拿一下。」本季他出賽25場，場均13.3分居所有新秀之冠，另外繳出場均3籃板、4.6助攻、1抄截的成績單，一舉搶下年度第六人獎項，也是獵鷹闖進冠軍賽的重要功臣。
對於奪下新人王，他謙虛地說：「特別有意義，因為一生只又一次，能完成這個成就，相當不容易。」谷毛唯嘉表示今年的新人都很有競爭力，自己能獲獎真的是要再次感謝球隊給予更多發揮空間。
谷毛唯嘉出賽25場，場均13.3分居所有新秀之冠，另外繳出場均3籃板、4.6助攻、1抄截的成績單，一舉搶下年度第六人獎項，也是獵鷹闖進冠軍賽的重要功臣。
除了谷毛唯嘉之外，本屆入選球員包括白薩、曹薰襄、谷毛唯嘉和邱子軒，英熊大物新人曹薰襄本季是頂替後場的重要角色，出賽28場，平均上場近17分鐘，貢獻7分、2.2籃板、3助攻，三分命中率33.3%，更入圍過兩次單月MVP。而太陽白薩先發上陣20場，平均進帳6.5分、2.5籃板、3.9助攻、1.4抄截，是太陽本季衝鋒陷陣、不可或缺的戰將。
另一位南霸天的後起之秀邱子軒新人賽季出席28場，儘管多以替補角色登場，但是季後賽的神奇表現，鼓舞海神士氣備受讚賞。邱子軒整季平均貢獻7.7分、3籃板、1.2抄截，是球隊極力培養的得分戰力。