百吉POKI聯名舒酸定！打造「仲夏冰室」 打卡免費送雪糕
國民冰品「百吉POKI」跨界聯名「舒酸定」，推出全新包裝外，也共同打造文青必拍「仲夏冰室」，即日起至6月15在誠品生活南西一樓戶外區登場，隨手一拍都像置身古早童年時代，民眾拍照打卡體驗童趣彈珠台，就可免費獲得跨界合作的3款經典雪糕，有布丁、蘇打、巧克力任一款，每日限量600至1000份，送完為止。
記者鍾怡婷/綜合報導
百吉POKI聯手舒酸定將三大經典雪糕換新包裝，以近年超受年輕人歡迎的懷舊風格設計，搭配幾何框線、圖樣和窗花等元素進行妝點。同時即日起至6月15，打造了獨一無二的限定快閃店，延續文青復古主題，將誠品生活南西一樓戶外區搖身一變為「仲夏冰室」，以鏤空窗花搭配藍白磚牆，並以木質擺飾物等元素點綴，彷彿時光倒轉。
民眾拍照打卡體驗童趣彈珠台，可免費獲得跨界合作的經典雪糕一份，有經典布丁雪糕、蘇打雪糕、巧克力雪糕，每日限量600至1000份，送完為止。現場也會限量贈送超可愛百吉公仔造型紙托，三款百吉公仔邊拿著舒酸定抗敏牙膏邊擺出軟萌姿勢。並且舒酸定加碼推限定活動，平日前15位、假日前30位拍照打卡者加贈舒酸定專業修復抗敏小牙膏。
【舒酸定X百吉POKI仲夏冰室】
時間：6/1至6/15，11:00-22:00(周六、周日延長至22:30)
地點：誠品生活南西一樓戶外區（中山捷運站2或4 號出口旁）
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