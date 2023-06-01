5億高中生「隨機」找2陌生人證婚！律師提告主張「婚姻無效」
賴姓男高中生日前與經手家中房產的夏姓地政士助理，前往戶政事務所登記同性結婚，2個小時後竟在夏男住處墜樓身亡。事後，夏男列殺人罪被告，檢方命30萬元交保，而檢警也掌握夏男在案發後「變裝」，走樓梯下樓的證據，第一時間更聲稱不認識賴姓高中生。賴母律師許哲維近日向檢方要求調查新證據外，也前往台中地院遞狀，主張賴與夏婚姻無效。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，男高中生年僅18歲，獲得父親贈與總市值為5億的30筆房地產，經由夏姓代書與其兒子夏姓地政士助理協助處理，在5月4日當天，夏姓地政士助理到男高中生家，以要討論房產規劃為由，約男高中生出門，兩人卻一同到北屯區戶政事務所登記結婚，不料，剛登記僅過2小時，高中生卻在夏男家中墜樓，緊急送醫死亡。
當天在兩人結婚證書上簽字的證人，都是夏男臨時找到的，1人在超商，另1人則是在戶政事務所內找的，兩人皆是聽信夏男聲稱婚姻遭親友反對，基於支持同婚立場而簽字。
許哲維指出，今天上午向台中地院具狀提告，主張賴生與夏姓男子的婚姻無效；他會援引過去最高法院的認定，結婚的兩名證人，需要是「有行為能力」，且「在場親見而願證明者」，由於兩人婚姻是隨機找2名路人簽名，也沒有在場親見，甚至夏男還找來樓管理人員試圖以3千元代價當證人幫忙簽名，顯見兩人結婚並無真意，主張婚姻無效。