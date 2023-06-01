首季獲利創單季新高！永豐金看台股高點已到　憂AI股像當年航海王

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至於子公司永豐銀行今年首季稅後淨利39.2億元，為歷年同期新高，年增率6.6%，近5年年複合成長率22.6%，優於全體金控旗下銀行同業平均的12.7%。永豐銀行總經理莊銘福指出，銀行近5年資產規模與獲利能力都穩健提升，在各項收入的年複合成長率都有優於同業的表現。總放款持續穩健成長，帶動利息淨收益年增8.1%；其他淨收益因利匯率與投資部位操作得宜，較去年同期成長95.9%。資產品質保持優異，逾放比率僅0.11%，備抵呆帳覆蓋率1160%。
另一子公司永豐金證券今年首季稅後淨利8.1億元，較上季大幅成長69%，較去年同期增加1.9%，永豐金證券總經理張李章隆表示，主要受惠於資本利得較上季大幅增加136%。證券持續拓展多元手收，第一季包括複委託、基金保險、借券佔整體手續費淨收入比重達到38%，佔比僅次於經紀業務手續費淨收入的54%，有助於維持獲利的平穩及成長。
朱士廷也提到，今年首季永豐金控的稅後淨利創下歷史單季新高，也完成了現金增資，未來將會繼續執行「數位」、「跨境」、「整合」及「永續」4大策略，為股東創造更好的報酬。對於下半年景氣展望，他也樂觀認為會逐季走高。
至於台股展望，永豐金首席經濟學黃蔭基在今年3月底曾喊出台股將上演藍寶堅尼的「大牛和小牛」行情，「大牛」有望漲到萬七，「小牛」則走到 16600點，精準預測這波台股行情。不過，今日他在法說會上，對到台股後市給了16字箴言「錯綜複雜、個有論述、展望發散、一片混亂」。他指出，下半年全球經濟仍將面臨4大風險，包括俄烏戰爭恐延長，美國銀行持續暴雷，美債上限談判雖然告段落，是否會降評仍有待觀察，再來就是地緣政治風險。
他分析，台股年初從萬4漲到這波高點16600 點，漲幅近19%，若再拉長來看，台股從去年10月下旬的12629 低點，至今反彈也已4千點，若沒有支持台股再往上的理由 ，預期台股現在可能就是到頂了，就算16683點非高點，再上也只是「逃命波」，預期台股有下修1200點至1500點的空間。他也擔憂AI概念股現在的榮景，會像過去的「航海王」，百人中真正賺到錢不到5人，因此，黃蔭基也提醒，投資人對於AI概念股要戒慎恐懼，停利是必要的。