暑假住房！漢來飯店包玩旗津「抽5萬元餐券」 大員皇冠包搭遊艇
疫情趨緩後第一個暑假即將到來，飯店業者也把握檔期推出住房專案。高雄漢來大飯店7月1日至8月20日推出「2023非去不可 漢來假期─高雄玩GOGO」住房專案，每晚入住5588元起，包含小火車與哈瑪星鐵道故事館套票體驗，並前住旗津的史努比海上巴士航程（渡輪）等，還能好禮抽獎，有機會抽到5萬元漢來美食餐飲券，還有即將開幕的台北漢來豪華套房住宿券。台南大員皇冠假日酒店則與「有艇俱樂部」跨界合作， 6月1日至8月31日推出「海陸雙拼遊 府城雙饗宴」優惠住房，4人同行1萬5000元，能搭M700遊艇體驗30分鐘，暢遊安平內港。
記者葉盛耀/綜合報導
漢來大飯店行銷本部行銷長毛玲竹表示，「2023非去不可 漢來假期─高雄玩GOGO」住房專案每晚5588元起，即日起至6月9日早鳥訂房再打9折，等於最低雙人房只要5029元起，還加送200元餐飲商品優惠券，此專案每房加贈抽獎券，最大獎可獲5萬元漢來美食餐飲券，還有機會入住即將開幕的台北漢來豪華套房及價值3萬元高雄漢來套房、三麗鷗主題房，共有20個名額。
台南大員皇冠假日酒店與「有艇俱樂部」跨界合作，並結合請上桌國際港灣、定情碼頭德陽艦園區等祭出優惠專案，即日起至8月31日推出全新「海陸雙拼遊 府城雙饗宴」優惠住房，4人同行1萬5000元，本專案除了可入住豪華房兩張雙人床1晚，最吸引人的行程就是搭乘有艇俱樂部的M700遊艇體驗30分鐘，暢遊安平內港。
專案享自助式早餐，以及贈送暢遊府城套票，探索府城的古今，包括赤崁樓、安平古堡、德陽艦等。還有府城限定的伴手禮，內含彈珠汽水4瓶、府城限定餅乾2包、泡芙與糖果各1包與購物袋1只。此住房專案須3天前預約訂房與預約遊艇體驗時間，且週六與連續假日不適用此優惠。