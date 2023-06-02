名家論壇》黃創夏／呼群保侯？不可能的任務

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在國民黨全代會召開之前，侯友宜頂多只能被稱作是「內定」參選人，只要參加全代會的國民黨黨代表、國民黨的黨公職有相當大的反對與不滿聲浪，侯友宜未必就真的從「內定」變成「確定」，正因為如此，此時此刻沒有「換侯」，但是侯友宜的聲勢繼續崩跌下去，恐怕就要自行了斷，自己知所進退。
正因為情勢危急，國民黨和侯友宜身邊的幕僚開始急了，要想找出各種救命仙丹希望起死回生，這些嘗試，很不客氣地預告：99.999%必是徒勞無功！
在國民黨內唯一真的在選舉操作上堪稱「戰神」的金溥聰，在他退出江湖以情曾經多次說過：文宣並非萬靈丹，選舉的核心還是要看候選人的本質，一切的策略都必須要「貼近真實」！
侯友宜想要喚起「呼群保侯」，她將面對的「真實」只能用慘不忍睹加以形容‧‧‧
在選舉操作上，想要號召各路人馬「呼群保侯」說穿了，不外乎「動之以情」、「說之以理」、「誘之以利」和「脅迫以威」四種手段，每一個手段，侯友宜都沒救了‧‧‧
首先，侯友宜從事政治如此多年，和國民黨各路人馬都保持距離以策安全，本來都沒有交情，現在當然無情可動！
其次，侯友宜的論述能力之差勁，路人皆知、對於各種公共領域嘗試之貧乏，婦孺盡知，那種口才除了跳針「猴猴做代誌」之外，什麼都說不出來，哪有裡可以說服群眾！
至於誘之以利？國民黨早就是破落家戶，沒有「奶水」了，侯友宜目前氣勢持續走弱，「許一個未來」的政治空白支票開出來也不會有人相信，拿什麼來誘國民黨內一堆最近被打成「牛鬼蛇神」各路人嗎？
至於脅迫以威，就更不必了，都什麼時代了，電影警匪片中那種恐嚇、刑求‧‧‧不但行不通，而且嚴重違法！
認清事實，知所進退而自我了斷也許是最好的可能方案，畢盡古有夜郎自大、今有朱侯自嗨，以為自己足以號令天下，根本是不堪一擊的脆弱和狂妄。
國民黨的朱立倫和侯友宜最大的狂妄是以為自己必然是「非綠共主」，只會趾高氣昂的認為自己可以兼併其他力量，美其名叫做「整合」，他們一心一意「整」了他人，並且要求被整的一方還必須要「合」。
對內，他們根本不理會趙少康、張亞中等等原本表達想要初選的心意，在郭台銘被騙而風塵僕僕趕往美國和日本之際，突襲地宣布國民黨的最愛只有侯友宜；然後在誆騙郭台銘30天大逆襲，這個位於台北市八德路的「KK園區」再度有恃無恐地公然上演詐騙戲碼。
他們肆無忌憚的根本心態是「嘸你嘜安吶！」
還是像以前一黨獨大時代的高傲自大，以為可以吃定所有對民進黨有所不滿的力量，吃定了郭台銘只能像是棄婦般暗夜啜泣，然後仗勢欺人，吃掉柯文哲。
想不到長期穩定進行的《美麗島電子報》民調直接打臉了朱立倫和侯友宜的自大狂妄，「18.3%」的第三名支持度，加上先前很有機構效應的TVBS和聯合報系的民調都呈現下滑不可逆的現象，都只有一個共同的趨勢：機關算盡硬推侯友宜，根本沒有「慶祝行情」只有「病危通報」！
侯友宜的持續山崩式下墜根本就是一個必然發生的現象，坦白說和郭台銘無關，更和柯文哲無關，侯友宜本質的草包就是他根本不堪一擊的本質，而朱立倫和侯友宜的傲慢與視選民於無物，才是他們已經可以被宣布出局的根本原因！
請問：侯友宜不懂國政的弱點，是最近才發生的嗎？當然不是！
請問：侯友宜缺乏政治的幕僚，是最近才出現的嗎？當然不是！
請問：侯友宜和國民黨與泛藍各脈絡欠缺聯絡是新聞嗎？當然不是！
這些過去大家知之甚詳的情況，在過去並未影響到侯友宜給予許多泛藍和非綠選民想像的期待，怎麼會一夕崩毀？
原因就在於侯友宜的「自私」與「自大」！
原本聲勢居高不下的侯友宜聲勢開始走山滑坡的起點是在3月初，那是因為他自私地閃躲了南投縣立委補選的場合，他只想要國民黨支持，卻不願意支持國民黨的自私讓人看透他政治性格上的「涼薄」本質。
而他自大與傲慢的根本毫無誠意，才是他崩毀的根本原因。
事實上，台灣選民一向厚道，本來就不會要求與期待總統參選人樣樣精通，但總該要有格起碼的常識和水準，如果常識和水準不足，也該要有點「自知之明」的誠意，好好地學習和表現出虛懷若谷‧‧‧
只有侯友宜，高傲地說等到被提名後就會展現、等到補習之後就是萬能、等到找了名師就會是榜首‧‧‧這些鬼扯，是把選民當白痴嗎？
正因為如此，郭台銘和柯文哲其實未必強，但比起侯友宜和朱立倫，都足以把朱和侯打成「小三」了！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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