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名家論壇》黃創夏／呼群保侯？不可能的任務

▲侯友宜選布參選總統後，民調慘淪老三。（圖／記者陳明中攝，2023.5.20）
▲侯友宜選布參選總統後，民調慘淪老三。（圖／記者陳明中攝，2023.5.20）

文／黃創夏

務實的說，現在有一些人呼喊的「換侯」（國民黨撤換徵召侯友宜參選2024總統）其實根本不可能，也沒有必要，完完全全只是一個假議題！

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因為侯友宜根本到現在為止，並沒有取得他就是代表國民黨參選的合法性程序，目前為止侯友宜只是國民黨黨中央朱立倫等人根據那些已經引發許多人質疑的不透明規則「內定」將要被國民黨徵召，但法理上的國民黨最高權力代表機構「國民黨全代會」還要等到七月下半旬才要召開。

在國民黨全代會召開之前，侯友宜頂多只能被稱作是「內定」參選人，只要參加全代會的國民黨黨代表、國民黨的黨公職有相當大的反對與不滿聲浪，侯友宜未必就真的從「內定」變成「確定」，正因為如此，此時此刻沒有「換侯」，但是侯友宜的聲勢繼續崩跌下去，恐怕就要自行了斷，自己知所進退。

正因為情勢危急，國民黨和侯友宜身邊的幕僚開始急了，要想找出各種救命仙丹希望起死回生，這些嘗試，很不客氣地預告：99.999%必是徒勞無功！

在國民黨內唯一真的在選舉操作上堪稱「戰神」的金溥聰，在他退出江湖以情曾經多次說過：文宣並非萬靈丹，選舉的核心還是要看候選人的本質，一切的策略都必須要「貼近真實」！

侯友宜想要喚起「呼群保侯」，她將面對的「真實」只能用慘不忍睹加以形容‧‧‧

在選舉操作上，想要號召各路人馬「呼群保侯」說穿了，不外乎「動之以情」、「說之以理」、「誘之以利」和「脅迫以威」四種手段，每一個手段，侯友宜都沒救了‧‧‧

首先，侯友宜從事政治如此多年，和國民黨各路人馬都保持距離以策安全，本來都沒有交情，現在當然無情可動！

其次，侯友宜的論述能力之差勁，路人皆知、對於各種公共領域嘗試之貧乏，婦孺盡知，那種口才除了跳針「猴猴做代誌」之外，什麼都說不出來，哪有裡可以說服群眾！

至於誘之以利？國民黨早就是破落家戶，沒有「奶水」了，侯友宜目前氣勢持續走弱，「許一個未來」的政治空白支票開出來也不會有人相信，拿什麼來誘國民黨內一堆最近被打成「牛鬼蛇神」各路人嗎？

至於脅迫以威，就更不必了，都什麼時代了，電影警匪片中那種恐嚇、刑求‧‧‧不但行不通，而且嚴重違法！

認清事實，知所進退而自我了斷也許是最好的可能方案，畢盡古有夜郎自大、今有朱侯自嗨，以為自己足以號令天下，根本是不堪一擊的脆弱和狂妄。

國民黨的朱立倫和侯友宜最大的狂妄是以為自己必然是「非綠共主」，只會趾高氣昂的認為自己可以兼併其他力量，美其名叫做「整合」，他們一心一意「整」了他人，並且要求被整的一方還必須要「合」。

對內，他們根本不理會趙少康、張亞中等等原本表達想要初選的心意，在郭台銘被騙而風塵僕僕趕往美國和日本之際，突襲地宣布國民黨的最愛只有侯友宜；然後在誆騙郭台銘30天大逆襲，這個位於台北市八德路的「KK園區」再度有恃無恐地公然上演詐騙戲碼。

他們肆無忌憚的根本心態是「嘸你嘜安吶！」

還是像以前一黨獨大時代的高傲自大，以為可以吃定所有對民進黨有所不滿的力量，吃定了郭台銘只能像是棄婦般暗夜啜泣，然後仗勢欺人，吃掉柯文哲。

想不到長期穩定進行的《美麗島電子報》民調直接打臉了朱立倫和侯友宜的自大狂妄，「18.3%」的第三名支持度，加上先前很有機構效應的TVBS和聯合報系的民調都呈現下滑不可逆的現象，都只有一個共同的趨勢：機關算盡硬推侯友宜，根本沒有「慶祝行情」只有「病危通報」！

侯友宜的持續山崩式下墜根本就是一個必然發生的現象，坦白說和郭台銘無關，更和柯文哲無關，侯友宜本質的草包就是他根本不堪一擊的本質，而朱立倫和侯友宜的傲慢與視選民於無物，才是他們已經可以被宣布出局的根本原因！

請問：侯友宜不懂國政的弱點，是最近才發生的嗎？當然不是！

請問：侯友宜缺乏政治的幕僚，是最近才出現的嗎？當然不是！

請問：侯友宜和國民黨與泛藍各脈絡欠缺聯絡是新聞嗎？當然不是！

這些過去大家知之甚詳的情況，在過去並未影響到侯友宜給予許多泛藍和非綠選民想像的期待，怎麼會一夕崩毀？

原因就在於侯友宜的「自私」與「自大」！

原本聲勢居高不下的侯友宜聲勢開始走山滑坡的起點是在3月初，那是因為他自私地閃躲了南投縣立委補選的場合，他只想要國民黨支持，卻不願意支持國民黨的自私讓人看透他政治性格上的「涼薄」本質。

而他自大與傲慢的根本毫無誠意，才是他崩毀的根本原因。

事實上，台灣選民一向厚道，本來就不會要求與期待總統參選人樣樣精通，但總該要有格起碼的常識和水準，如果常識和水準不足，也該要有點「自知之明」的誠意，好好地學習和表現出虛懷若谷‧‧‧

只有侯友宜，高傲地說等到被提名後就會展現、等到補習之後就是萬能、等到找了名師就會是榜首‧‧‧這些鬼扯，是把選民當白痴嗎？

正因為如此，郭台銘和柯文哲其實未必強，但比起侯友宜和朱立倫，都足以把朱和侯打成「小三」了！


●作者：黃創夏／資深媒體人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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