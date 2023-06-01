83歲艾爾帕西諾再當爸！男生幾歲「不行」？生殖專家揭驚人極限
好萊塢兩大影帝「拚做人」！79歲的勞勃狄尼洛（Rober De Niro）才剛剛公開將第7度當爸，沒想到83歲的艾爾帕西諾（Al Pacino）今（1）天也傳出喜訊啦，29歲的女友諾兒阿爾法拉（Noor Alfallah）已經懷孕8個月，他即將迎來人生中的第4個孩子。究竟男性當爸爸的年齡天花板有多高？不孕症治療權威醫師給答案了。
記者徐銘穗/綜合報導
不孕症治療權威、茂盛醫院生殖醫學中心院長李茂盛稍早接受《NOWnews今日新聞》訪問時表示，原則上男性只要能排出精子，不論幾歲都能讓女性懷孕，也就是說就算是100歲人瑞，只要性功能正常，就有機會當爸爸。李茂盛分享，收治的患者中，年齡最長的「爸爸」是70歲，其妻是40歲。
雖然男性生育力不受年齡限制，但李茂盛也提醒，男性40歲以後精子品質會下降，據統計，50歲男性在自然受精情況下，生下異常嬰兒的機率會增加2到3倍，但若透過最新不孕症治療技術，可大大減低胎兒異常機率。
李茂盛也說，隨著年齡增長，男性賀爾蒙下降，也會讓男性性慾減低，以頻率來說，80歲以上的男性1周若有1次性行為，「已經是非常勇猛」，若想知道自己的精子品質，則需透過精子檢測才能知道。
衛福部國健署提醒，考量生育風險及胎兒健康、父母養育年齡的準備度、合適性、情緒穩定性等因素，國民健康署鼓勵女性於25歲至35歲之間完成生育規劃，男性則建議在40歲以前完成。