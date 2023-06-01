獨／三上悠亞讓台灣售票網1秒壞掉！5萬人瘋搶TRE國際成人展門票
亞洲最大成人盛事《TRE台北國際成人展》、《AV+年度風雲女優大賞》將於8月登場，門票今（1）日中午開賣，結果一啟售便造成售票網「JKFace」當機，主辦單位回應《NOWnews今日新聞》透露，白金卡（三上悠亞）不到1分鐘賣完；金卡（深田詠美、新有菜、櫻空桃、天使萌、UNPAI、明里紬、涼森玲夢、小宵虎南）1分鐘售罄； 銀卡（伊藤舞雪、miru、神木麗、美谷朱里、本庄鈴、山岸綺花、惠理、本鄉愛、明日見未來、香水純、東條夏、木下日葵、時田亞美、逢見梨花、若月美衣奈、姫咲華、Nia）為6分鐘被搶光，總計同時在線人數為5萬人。
記者陳雅蘭/綜合報導
《AV+年度風雲女優大賞》於8月2日晚上7點半在TICC舉行，星光大道5點半開始；《TRE台北國際成人展》8月4日至6日在新北市工商展覽中心登場，2場活動今中午分別在JKFace、KKTIX開賣，豈料開賣時間一到，就湧入5萬名粉絲搶購，不但票券立即完售，還造成系統當機，主辦於臉書表示：「因購票人數眾多，JKFace系統不堪負荷，工程師正在處理中，請各位耐心等候。」貼文一出，吸引不少粉絲留言哭嚎搶不到票，可見日本女優在台的非凡人氣。
日本AV天后三上悠亞將於8月16號生日當天引退，她確定會參加今年的《TRE台北國際成人展》，這場活動也是三上悠亞AV生涯「最後在台灣的公開成人活動」，她的白金卡票券福利包含握手、合照、簽名等，白金票券開賣就秒殺，不少粉絲因此留言，許願主辦單位能再加場。