民進黨性騷吃案恐違《性工法》 　國民黨籲民進黨別再避重就輕

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林家興表示，前民進黨副秘書長林飛帆對此案回應稱，許嘉恬曾將這個性騷案簡略向他報告，但表明受害者並沒有要走申訴流程，因而輕放此事，「民進黨當時處理的態度竟是，『好吧我們就這樣算了』」！此案透露出政黨內部處理性騷擾機制的侷限與不足，重點更在機制當中的「人」的態度如何應對、如何協助受害的同事與下屬；才能真正實踐台劇《人選之人》裡的經典台詞：「我們不要就這樣算了，好不好。」國民黨作為一個堅持捍衛性別平等與女性權益的政黨，更有健全的申訴與保護機制，國民黨永遠不會讓這些事情被輕易忽略、掩蓋，永遠不能就這樣算了。
國民黨副發言人呂謦煒表示，根據《性別工作平等法》第13條明定「雇主於知悉性騷擾時，即應採取立即有效之糾正及補救措施」，民進黨早該與加害者斷絕合作，積極協助受害者安頓身心、爭取正義，為什麼民進黨上到副秘書長林飛帆都已知悉性騷案，對此卻毫無作為？
呂謦煒引述最高行政法院108年度裁字第721號裁定指出，「性平法第13條第2項規定乃課予雇主知悉有性騷擾情形時，即須先採取有效糾正、補救措施，雇主並不得徒憑自認尚未經調查確認，而得解免該規定課予之行政法上義務。」為什麼民進黨毫無調查、毫無糾正、毫無補救？
呂謦煒質疑，自2022年9月案件發生、2023年1月賴清德就任民進黨主席並提拔許嘉恬擔任副秘書長、再到現在整起民進黨吃案事件曝光，受害人給了民進黨約8個月的時間，民進黨卻怠於處理，難道藏在加害者背後的水很深嗎？難道民進黨為了選戰攻防，寧可繼續與有道德瑕疵的廠商合作，也不願意為受害者爭取真相，並為女性創造安心的職場環境嗎？我們要再度呼籲民進黨，不要就這麼算了，應該還給受害人應得的正義，不分黨派都應該更堅定守護性平價值，給每個人創造安心安定的工作環境，性騷零容忍絕不能說說而已。