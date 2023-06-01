好客南洋餐廳開幕　洲際「醉愛獅城」一泊二食住房專案同步推出

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高雄洲際酒店藉「好客」餐廳開幕，順勢推出新加坡主題一泊二食「醉愛獅城」住房專案，即日起開放預訂至10月15日止。預訂專案入住可享全自助式早餐和「好客」餐廳精選專案套餐 (每房至多兩客，可選午餐或晚餐時段)、新加坡旅遊局精選禮品組和虎牌冰釀啤酒(限量200組，送完為止)，更可於入住時獲得專屬抽獎小卡，有機會贏得桃園、新加坡來回酷航機票，專案入住期間自7月1日起至10月15日止。
高雄洲際酒店總經理羅嘉麒於「好客」開幕儀式中，特別致贈餐廳主廚推薦菜式「海南雞飯」永續餐盒，以實際行動持續倡議環保永續，響應高雄整體都市經濟發展轉型，更在餐廳引入創新科技系統，實現全面無紙化，更持續推動廢棄食材完全有機分解為生質肥料後，回饋在地小農，同時採購小農產品運用於餐廳料理，與台灣土地建立循環經濟的緊密連結，實現餐飲零廢棄。
總經理羅嘉麒表示，從「好客」餐廳開幕起，也將著手推動酒店餐廳內用水資收費機制，每位賓客酌收65元水資，並從中捐贈20%予環保公益單位如台灣水資源保育聯盟、主婦聯盟環境保護基金會等機構，呼籲賓客對水資源的重視。
高雄洲際酒店「好客」南洋餐廳6月2日起正式迎賓，午晚餐菜單涵括道地南洋風味料理，如新加坡辣椒蟹、海南雞飯、巴東牛肉、海鮮叻沙、沙嗲烤串，以及甜品椰絲球等。星馬特色飲品有經典調酒新加坡司令、南洋咖啡、恐龍可可飲、精緻茶品等多種選項。套餐選擇亦精彩紛呈，特別設計主廚精選素食套餐，而平日商業午餐每位餐價880元起。每週二公休。即日起至7月2日止還有開幕消費滿額回饋活動。
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