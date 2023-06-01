涉民進黨黨工性騷案！起底入圍金鐘導演 公視：嚴厲譴責
民進黨前婦女部黨工控訴遭競選團隊導演性騷擾，投訴一事遭到時任婦女部主任的長官許嘉恬吃案，宛如真人版《人選之人╴造浪者》上演，導演被起底是曾經入圍金鐘獎的薛姓導演，拍過多部公視作品，對此，公視嚴正譴責，而許嘉恬請辭民進黨副祕書長獲准。
記者羅凌筠/台北報導
前黨工po文指出，色狼導演在攝影團隊上廂型車，昏暗欲睡的長途車程中，對她實施性騷擾，他將該女的頭摁上自己肩膀，雙手游移該女頸部、肩頭、胸部，前黨工投訴後卻遭許嘉恬冷回：「妳當下為什麼不跳車？」
薛姓導演拍過公視《盲人阿清》等多部作品，曾入圍金鐘獎迷你劇集導演獎，2019年操刀蔡英文總統的社群影片，記者對性騷擾指控一案，傳訊求證薛姓導演，未獲回應，公視表示：「公視目前並無與該導演合作，然對於任何性騷擾行為表達嚴厲譴責。」
※【NOWnews 今日新聞
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