張柏芝鬆口離婚謝霆鋒主因？認了討厭「這類型男人」：不會幸福的
43歲香港女星張柏芝2006年曾瞞著父母閃嫁男星謝霆鋒，兩人在菲律賓祕婚，但婚姻僅維持5年就以離婚收場，背後原因一直都是個謎，近日張柏芝登戀愛實境節目時，看到兩位男嘉賓在爭奪同一位女子的芳心，忍不住坦言男人勝負欲太強，對她而言是扣分的表現，「當一個人那麼在乎輸跟贏的話，我覺得跟著他一輩子會很苦」，言論一出立即引起網路熱議。
記者賴禹妡/綜合報導
回顧張柏芝情史，張柏芝曾和陳小春、朱永棠等人傳出緋聞，但只認愛過陳曉東，當時她提到這段感情，無奈表示「太多人有太多意見⋯因為這樣的壓力，讓我失去一個很好的男人」，還提到當時若是沒有公開戀情，「我想現在還在一起」。
張柏芝2006年嫁給謝霆鋒，期間卻爆出陳冠希不雅照事件，兩人的婚姻到了2011年仍走向盡頭，謝霆鋒也與王菲上演「世紀大復合」，而據《香港01》報導，張柏芝近期上陸綜《怦然心動20歲》第3季時，看到兩名男嘉賓為了同一位女子競爭，張柏芝坦言男人的勝負欲對她來說是非常扣分的表現，反倒會覺得對方根本就不喜歡她，而是只想要贏，「當一個人那麼在乎輸跟贏的話，我覺得跟著他一輩子會很苦，不會幸福的」，讓人不禁聯想到她上一段婚姻。