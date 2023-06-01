特企／馬修嚴選攜手甜點名店法朋　共創優格版北海道雪藏乳酪蛋糕

由馬修嚴選委託達聯市調公司執行消費者訪談調查發現，國人隨運動風潮開始重視蛋白質攝取，馬修嚴選以獨家菌種K+搭配完整牛奶蛋白發酵，經過一年多研發，推出「Pro+乳蛋白優格」。與傳統希臘優格相比，馬修嚴選完整保留高營養價值的乳清蛋白，口感更滑順美味，每瓶含25g以上蛋白質，是相當適合運動、體態管理和樂齡族群同時攝取蛋白質和優格益處的商品。
馬修嚴選產品經理張言信說明，Pro+乳蛋白優格富含酪蛋白、牛奶營養與益生菌，小分子胜肽讓人體更好吸收，適合運動前後補充流失營養素，有助於組織修復，可用於肌肉生長；口感滑順濃郁且具飽足感，適合各年齡作為早餐或飯後點心，作為平日保養及睡前補充，緩慢釋放胺基酸，長時間為身體供應蛋白質。在馬修嚴選門市和全聯推出後即成為高人氣商品，已佔門市通路銷售量達優格品類接近3成，顯示消費者對機能性優格產品的高度興趣與喜愛。
王世煌執行長與法朋李依錫主廚同為長年關注永續議題的企業家，兩人自2022年上半年便展開合作計畫，以馬修嚴選「原味優格分享號」取代原本乳酪蛋糕食譜中的酸奶油，減少20%糖分使用，還能藉由菌種特性帶出更細緻乳香，歷時至少一年開發成功。包裝設計也不斷革新，力求簡約減量不過度。
李依錫主廚提到甜點中的優格在過往都是配角，這次任務是將馬修嚴選的優格跟甜點完美結合一起成為主角。用牛奶加上獨家菌種所發酵出的風味，能展現出這款蛋糕中優格獨有的清爽乳酸，從退冰開始吃到最後一口都是享受。李主廚也表示，未來會持續使用馬修嚴選產品研發不同類型的健康取向作品，一起為優格與甜點開啟更多面向的運用。
王世煌執行長指出全球趨勢，相較於日本每年每人平均吃優格10公斤，中國有6.5公斤，台灣目前僅0.75公斤，成長前景可期，台灣優格市場規模應可達50億。在高速成長的目標下，品牌理念以及環境永續的堅持，更是馬修嚴選從台南第一家門市開始運營時就開始實踐。他提到光是空罐回收，透過門市至今一共回收超過300萬個空瓶，疊起來超過820棟101大樓，空罐轉變為原料重新利用，致力減少對環境的負擔，為地球減碳排和消費者一起盡一份心力，也與台灣在地友善耕作小農契作，大大地縮短碳足跡，將產地到餐桌的距離一下子拉近。
「是消費者推動著我們前進的」他說，從第一罐優格至今，產品已迭代至第三代，相當受消費者歡迎的優格飲，其方便性是用戶給我們的反饋研發而生，益生菌則觀察國人喜歡旅遊和天氣冷時，照顧腸胃的便利選擇。馬修嚴選以菌種專業背景及對消費市場的敏感度，不斷為消費者提供高品質商品及服務，針對蔬食潮流趨勢，計畫將來推出以穀物與植物乳酸菌發酵的植物基優格產品，為廣大用戶提供補充多元營養價值的新選擇。
受到疫情影響，健康商機白熱化，市面上出現更多品牌及各種健康訴求商品供消費者選擇。面對挑戰，王世煌有信心地表示馬修嚴選品牌和商品，會堅持無添加的純粹美味來滿足消費者味蕾，透過品牌傳遞「好生活從選擇開始」的精神，邀請消費者把永續當成時髦生活態度，讓馬修嚴選成為消費者心中的經典品牌。
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