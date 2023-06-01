限時4天快搬！7-11大罐「奶茶、烏龍茶」10元 全家美式買1送1
7-11自有品牌iseLect四瓶組合又特價了！包括經典烏龍茶、特濃烏龍茶、特調麥仔茶、蜂蜜菊花茶、阿薩姆奶茶，原價一組80元至100元，現在通通特價四罐一組40元開搶，平均單瓶只要10元，今起6月1日至6月4日限定快搬。同時，全家明（2）日起至6月4日，特大杯冰西西里氣泡美式、醇黑厚可可買1送1。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11自有品牌「iseLect 550ML四入組茶飲」超殺優惠又來了，原價100元一組的iseLect阿薩姆奶茶、特調麥仔茶、蜂蜜菊花茶（有糖）；原價80元的經典烏龍茶、特濃烏龍茶（無糖），今起6月1日至6月4日限時特價一組40元，平均單瓶只要10元。
同時，全家明（2）日起至6月4日，特大杯冰西西里氣泡美式（售價80元）、醇黑厚可可（中杯熱飲50元、大杯冰飲50元）買1送1，搭配自帶杯5元折扣，最低20元開喝冰可可飲，比手搖飲店還要划算！
限時必衝的優惠還有，桂格旗下的早餐穀物品牌「穀穀樂」，推出全新迪士尼100周年系列限定款，米奇、米妮等八大經典迪士尼角色設計躍上包裝，共有草莓愛心、可可星星、嚴選蜂蜜、陽光玉米四種口味，6月2日起至7月6日只要到全聯就享買一送一優惠；大潤發6月2日至15日前，早餐穀片滿199元獲得品牌購物袋。