Q1旅宿房價創新高　觀光旅館每晚4775元「漲逾12%」

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隨著疫情逐漸趨緩，國人及外籍旅客的增加帶動我國旅館住宿率提升，依臺灣旅宿網統計，我國112年第1季共計3442家觀光旅館及旅館，其中包含117家觀光旅館及3,325家旅館，112年第1季觀光旅館業平均住用率為56.41%，較111年同期平均住用率41.52%約成長15%；112年第1季旅館業平均住用率為44.53%，較111年同期平均住用率33.48%約成長6.05%；112年第1季觀光旅館及旅館業住客人次約1600萬人次，較111年同期住客人次約1280萬人次約成長320萬人次，顯示旅館市場已逐步回溫。
以縣市平均住用率來看，112年第1季觀光旅館業平均住用率以台南市位居第一，本國籍住客約10萬人次佔整體住客人次12.9 萬人次約7.7成左右，顯示台南市深受國人選擇住宿喜愛；而旅館業平均住用率則以台北市位居第一，外籍住客約108.1萬人次佔整體住客人次273.8萬人次約4成左右，較111年同期約16萬人次增加約92.2萬人次，推估因國境開放影響住宿率成長。
針對觀光旅館及旅館業112年第1季平均房價較111年同期呈上漲趨勢，觀光旅館業平均房價4775元，較111年同期平均房價4232元，增加543元，約成長12.83%，旅館業平均房價為2766元，較111年同期平均房價2596元，增加170元，約成長6.55%，其上漲原因推估因各項原物料價格上漲，111年消費者物價指數（CPI）較110年增加2.95%，另每月基本工資也逐年調升，由108年2萬3100元增至112年2萬6400元，增加14.29%，推升旅館產業經營面向包含住宿、餐飲及其他休閒設施的營運成本。
值得注意的是，其中以南投縣平均房價居冠，該縣平均房價觀光旅館及旅館分別為1萬6435元及3832元，其該縣市包含2家以高端客群為主要市場的觀光旅館如涵碧樓大飯店及雲品溫泉酒店日月潭及107家旅館，其位於熱門景區周邊的30家旅館高於平均房價。顯示疫情期間國人旅遊型態改變，在國內進行精緻旅遊或度假型的行程受青睞。