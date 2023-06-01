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最正一片歌手！「情歌女神」還在線上　鄉民震驚：竟然是同一人

▲美聲情歌女神Melody已經20年沒有發片。（圖／翻攝自豐華唱片YouTube）
▲美聲情歌女神Melody已經20年沒有發片。（圖／翻攝自豐華唱片YouTube）

記者楊穎軒／綜合報導

「時尚媽咪」Melody（殷悅，本名劉恭顯）20年前以歌手身分出道，發行一張個人專輯就離開樂壇，演了幾部偶像劇，接著嫁給從事電腦設備進出口貿易的富商吳育奇，婚後淡出演藝圈，2013年才陸續上電視通告，接下節目主持及戲劇，也活躍於時尚圈，聲線清亮、穿透力強的她，曾被PTT鄉民發文點名「華語圈最可惜、沒再發片的女歌手」之一，年輕一代的網友還恍然大悟：「我現在才知道殷悅就是Melody！」

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▲▼Melody擁有一副好嗓音。（圖／翻攝自Melody Liu 殷悅臉書）
▲▼Melody擁有一副好嗓音，至今仍活躍演藝圈。（圖／翻攝自Melody Liu 殷悅臉書）
▲▼Melody擁有一副好嗓音。（圖／翻攝自Melody Liu 殷悅臉書）
Melody從小喜歡音樂，雖然在美國長大卻愛唱鄧麗君、張惠妹的歌，911事件後讓她思考自己真正想要做的事，畢業於UCLA國際關係與政治雙學位的她，放棄大公司給的高薪工作，回台灣尋找發片機會，終於在貴人張艾嘉、張小燕、恩師黃舒駿的提點和幫忙下，2002年8月加盟豐華唱片，隔年6月發行首張國語專輯《愛的Melody》，〈愛在亞德里亞海〉、搭配偶像劇《惡男宅急電》的〈愛多少早知道〉，以及為《星願》唱的主題曲〈揮之不去〉都是經典代表作。

▲▼Melody唱紅〈愛多少早知道〉（上圖）、〈揮之不去〉等金曲。（圖／翻攝自豐華唱片YouTube）
▲▼Melody唱紅〈愛多少早知道〉（上圖）、〈揮之不去〉等金曲。（圖／翻攝自豐華唱片YouTube）
▲▼Melody唱紅〈愛多少早知道〉（上圖）、〈揮之不去〉等金曲。（圖／翻攝自豐華唱片YouTube）
《愛的Melody》10首歌歌名都以「愛」命名，黃舒駿形容「Melody的聲音有種天生的魔力，不僅有洋派的新潮，更釋放出一股感動的力量！這也是為何我特別欣賞她聲音中的『韻味』與『音色』的原因」，與Melody同期的歌手還有林俊傑、陳嘉唯、王心凌、阿桑等人，PTT網友表示：「看標題就想講Melody」、「喜歡Melody+1」、「原來她跟貴婦Melody真的是同一人」！

▲▼年輕一輩的網友訝異殷悅和Melody是同一人。（圖／翻攝自Melody Liu 殷悅臉書）
▲▼年輕一輩的網友訝異殷悅和Melody是同一人。（圖／翻攝自Melody Liu 殷悅臉書）
▲▼年輕一輩的網友訝異殷悅和Melody是同一人。（圖／翻攝自Melody Liu 殷悅臉書）
Melody 2014年曾再進錄音室和兩個女兒錄製單曲，當時坦言有認真考慮再出新歌，不過希望多唱一些適合媽媽、寶寶一起聽的歌曲，2017年也在IG分享心血來潮、與友人到KTV飆唱〈愛多少早知道〉、〈揮之不去〉的影片，問網友「我的聲音還跟以一樣嗎？懷念我的嬰兒肥！」沈玉琳幾年前公開稱讚Melody的歌聲是天籟，開玩笑說要出錢幫她再發專輯，Melody沒有正面回應，笑虧好友：「你確定？你的錢不是只進不出嗎？」

▲▼Melody幾年前久違開金口，到KTV點唱成名曲，網友直呼「我的青春」。（圖／翻攝自Melody Liu 殷悅IG）
▲▼Melody幾年前久違開金口，到KTV點唱成名曲，網友直呼「我的青春」、「回憶湧現」、「聲線完全沒變」。（圖／翻攝自Melody Liu 殷悅IG）
▲▼Melody幾年前久違開金口，到KTV點唱成名曲，網友直呼「我的青春」。（圖／翻攝自Melody Liu 殷悅IG）

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