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XBB成主流佔比近6成　新冠、流感疫情上升！疾管署建議6點預防

XBB成主流佔比近6成　新冠、流感疫情上升！疾管署建議6點預防
XBB成主流佔比近6成　新冠、流感疫情上升！疾管署建議6點預防

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】新冠第4波疫情還在持續上升中，而國內COVID-19主流變異株也出現變化，根據疾管署資料顯示，上週XBB本土檢出佔比已超過5成，成為目前的主流病毒株。

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疾管署署長羅一鈞表示，新冠疫情將會持續上升，6月底到7月大概都還是處於疫情高點。而除了COVID-19以外，國內各類呼吸道疾病疫情都在上升階段，羅一鈞點出，尤其流感、新冠是目前最主要處於高點的疫情，建議民眾6點預防。

主流病毒株出現變化　XBB佔比已超過半數

疾管署指出，上週新增檢出160例Omicron亞型變異株確定病例，有89例本土個案、71例境外移入。其中本土個案中有59例為XBB，而根據近四週監測總計，本土檢出病毒株以XBB最多，佔59%，其次為BA.2.75佔39%，XBB已為國內主流病毒株。

WHO表示，XBB、BQ.1及BA.2.75等變異株具較佳傳播力及適應力，BA.5次世代疫苗對變異株仍具保護力。

國內COVID-19疫情持續上升、主流病毒株又出現變化。羅一鈞呼籲，民眾沒有接種疫苗加一，或是長者還沒有打滿3劑疫苗，都建議在這個階段盡快接種疫苗增強自己的保護力。

流感、新冠疫情仍上升　疾管署6項預防建議

除了COVID-19之外，流感疫情也持續上升，國內正處於H1N1、H3N2兩病毒型別共同流行的階段，且流感併發重症、死亡人數更創下今年新高，門急診類流感就診人次也高於2020-2022同期。

羅一鈞表示，根據目前疫情分析情況，流感、新冠還是目前最主要處於高點，而且還在往上升的疫情，而各類呼吸道疾病都在上升階段，因此再度提醒民眾，預防流感、新冠建議有以下這6項：

  1. 出現發燒或呼吸道等症狀請戴口罩
  2. 打噴嚏時以衛生紙、手帕或衣袖搗住口鼻
  3. 用肥皂勤洗手
  4. 人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良等場所請戴口罩
  5. 於醫療機構、醫事機構及老人福利機構依規定全程戴口罩
  6. 出現併發症/危險徵兆，如：呼吸困難、胸痛、低血壓等，應盡速就醫


資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58020

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