XBB成主流佔比近6成　新冠、流感疫情上升！疾管署建議6點預防

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主流病毒株出現變化 XBB佔比已超過半數疾管署指出，上週新增檢出160例Omicron亞型變異株確定病例，有89例本土個案、71例境外移入。其中本土個案中有59例為XBB，而根據近四週監測總計，本土檢出病毒株以XBB最多，佔59%，其次為BA.2.75佔39%，XBB已為國內主流病毒株。
WHO表示，XBB、BQ.1及BA.2.75等變異株具較佳傳播力及適應力，BA.5次世代疫苗對變異株仍具保護力。
國內COVID-19疫情持續上升、主流病毒株又出現變化。羅一鈞呼籲，民眾沒有接種疫苗加一，或是長者還沒有打滿3劑疫苗，都建議在這個階段盡快接種疫苗增強自己的保護力。
流感、新冠疫情仍上升 疾管署6項預防建議除了COVID-19之外，流感疫情也持續上升，國內正處於H1N1、H3N2兩病毒型別共同流行的階段，且流感併發重症、死亡人數更創下今年新高，門急診類流感就診人次也高於2020-2022同期。
羅一鈞表示，根據目前疫情分析情況，流感、新冠還是目前最主要處於高點，而且還在往上升的疫情，而各類呼吸道疾病都在上升階段，因此再度提醒民眾，預防流感、新冠建議有以下這6項：
- 出現發燒或呼吸道等症狀請戴口罩
- 打噴嚏時以衛生紙、手帕或衣袖搗住口鼻
- 用肥皂勤洗手
- 人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良等場所請戴口罩
- 於醫療機構、醫事機構及老人福利機構依規定全程戴口罩
- 出現併發症/危險徵兆，如：呼吸困難、胸痛、低血壓等，應盡速就醫
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58020
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