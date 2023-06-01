天氣熱流感重症、死亡卻創新高！羅一鈞：反常　2型別流行難估何時降溫

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7歲童流感發病3天病逝 醫師籲注意危險徵兆上週流感重症新增32例，其中以A型H1N1最多，年齡介於未滿10歲至90多歲。另外新增7例死亡個案，也是以A型H1N1最多，年齡為未滿10歲及80多歲。
死亡個案中，年紀最小的為7歲南部女童，本身沒有潛在疾病，有接種本季流感疫苗，不過卻在5月下旬出現發燒、腹痛、頭痛症狀，前往急診就醫治療後返家，卻在當晚意識狀態逐漸不清。
再到急診後研判有併發流感相關的腦炎跟心肌炎的狀況，轉入加護病房治療，但病況變化快速，治療後仍持續惡化，住院隔天便不幸病逝。
疾管署防疫醫師林詠青提醒，民眾若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、缺氧等，或是像這例7歲女童一樣，出現腦炎等神經系統病發症之危險徵兆，如：意識狀態改變、抽搐等，一定要盡速就醫。
流感H1N1、H3N2共同流行 無法預測何時反轉根據疾管署資料顯示，門急診類流感就診人次上週共有75,897人次，較前一週增加4.4%，就診人次高於2020-2022同期。整體來看，流感疫情仍會持續上升，此外，根據社區合約實驗室流感病毒分離情況來看，目前國內流感已是H1N1、H3N2共同流行的情況。
羅一鈞表示，在兩種病毒型別共同流行的情況下，流感疫情何時能夠反轉還無法預測，目前流感的疫情預估未來兩週仍然會持續上升，有可能會因為氣溫的關係提早反轉，不過目前來講6月到6月中旬端午節以前，可能都還是會是處於一個上升的階段，提醒民眾應戴口罩、勤洗手預防。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58019
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