吳姍儒強勢回歸《萌寵明星粗乃玩》！產後近況曝 放話幫牠報金鐘
藝人吳姍儒（Sandy）產後強勢回歸寵物實境節目《萌寵明星粗乃玩》第3季，再度帶上人氣萌寵「呵喜」回到螢光幕，準備萌翻所有人，沒想到一回歸就放話，要幫呵喜報名金鐘獎，結果收到通知後，讓大家笑到不行。
記者詹鎰睿/綜合報導
首錄當天Sandy分享：「身為節目主持人，每年金鐘獎不免俗還是要報名一下，但今年我們做了大膽的決定，就是幫呵喜報了金鐘主持人獎。」甚至來討論到呵喜的紅毯穿搭，沒想到2周後就接到金鐘主辦單位告知，「不好意思，狗不能報名。」這讓Sandy笑說，「我還特別簽署『法定代理人吳姍儒』，我現在覺得前輩們一定認為我腦袋不清楚，是不是瘋了。」
今年3月順利產下寶寶「初一」的Sandy，即將讓初一與呵喜首次碰面，也讓她有些緊張，「好緊張，我真的好緊張！初一那麼小，呵喜會不會把他當玩具或是叼著他？」結果下秒，個性調皮的Sandy又表示：「那也OK，哪天初一叫不來時，還可以問『呵喜，初一咧？』牠就會把他叼過來，也是有可能的，到時再跟大家分享囉！」產後回歸的Sandy狀態極好，活力十足，她也透露新一季的《萌寵明星粗乃玩》會很不一樣，值得大家期待。
回歸節目首集就迎來超強大的卡司陳昊森，與他的萌寵「短短」，Sandy也在首錄當天特別透露：「第三季很刺激，我稱之為『非常變態的企劃』，是我一個人無法完成的，除了來賓特別，我們還要一起完成許多不可能的任務，也有計畫與粉絲們見面，有別於前兩季，這季增加了突破性挑戰，我就先賣個關子讓大家期待！」《萌寵明星粗乃玩》第三季將在7月19日起開播。