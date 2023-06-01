特企／P&G寶僑家品打造彩虹主題門市　為多元性別平權挺身而出

有愛最驕傲 家人的支持讓多元性別族群更驕傲
P&G寶僑家品與屈臣氏「有愛最驕傲」活動邁入第二年，去年號召多位網路意見領袖，於社群媒體上分享各自對於愛的詮釋及自身經歷故事，期許帶領社會大眾認識愛的多元樣貌；今年共同推出 #有愛最驕傲概念影片，故事中以父母對女兒與同性伴侶的真誠互動和日常對話，不僅將女兒的同性伴侶視為家中的一份子，也將家人間彼此的關愛與支持展露無遺。
美國舊金山州立大學「家庭接納計劃」（Family Acceptance Project）研究顯示，當同志孩子能感受到家庭認同時，能有效建立自尊心與自我認同，且有更高的機會認為他們將來的生活會很美好、對自己的生活滿意、並且相信自己未來可以組成家庭。「有愛最驕傲」活動即希望呼籲大眾為身邊的多元性別族群挺身而出，從身邊最親近的家人開始，在日常生活中的每一個動作和語言之中，傳達對他們的愛與認同，並勇敢對他們說出「#你是我的驕傲」。
打造彩虹主題門市打卡挺LGBTQ+再送好禮
P&G寶僑家品與屈臣氏也邀請消費者一同響應彩虹驕傲月、支持LGBTQ+族群，本次活動在四間屈臣氏門市打造台北街頭最亮麗的彩虹景觀。即日起至6月30日到屈臣氏武昌、漢中、統領、崇光門市1彩虹打卡牆拍照分享並使用指定 hashtag，向門市人員出示畫面即可獲得限量好禮「Hair Recipe 髮的料理生薑蘋果防斷滋養洗潤髮組合」，數量有限，送完為止。此外，活動期間於屈臣氏購買 P&G 寶僑家品旗下品牌2產品滿499元，即贈「飛柔免沖洗瞬效柔順護髮精50克 1 入」或「潘婷高濃保濕膠囊髮膜12ml X 2入」（不累贈），讓每個消費者在支持多元性別的同時，也能與心愛的人們共享家庭愛的時光。
P&G寶僑家品與屈臣氏力挺多元性別不遺餘力
P&G寶僑家品自2021年起於全球推動「多元性別能見度計畫」，致力在傳播媒體中正確且真實地呈現多元性別族群樣貌，並提高他們在廣告與媒體中的能見度，以強化大眾對多元性別的理解。在台灣除了連續兩年號召超過百名員工參與同志大遊行外，企業內部政策從婚假、14周的產假到8周全薪陪產假，皆適用於合法結婚的多元性別伴侶，力挺多元性別平權不遺餘力。
P&G 寶僑家品香港台灣總裁林劍洪表示：「P&G寶僑家品不只在企業內部推動LGBTQ+友善政策，更期許我們能透過品牌的力量，讓消費者理解並懂得尊重多元性別族群，創造更共融的社會。我們觀察到『家』與家人認同對於LGBTQ+族群的重要性，因此今年再與屈臣氏發起『有愛最驕傲』活動，希望能邀請更多消費者與我們一起，從家出發，傳達對身邊LGBTQ+族群的認同。」
屈臣氏以「The New Beautiful 美 從心定義」的品牌精神出發，提出三大美麗核心價值Go Smile屈動更多微笑、Go Empower屈動更多的愛、Go Green屈動綠色生活，其中「Go Empower屈動更多的愛」提倡健康美麗可以兼容並蓄，為不同需求的消費族群提供適切商品與服務，屈臣氏亦致力將這份多元包容擴展到社會，連續多年響應彩虹驕傲月，攜手品牌夥伴挺身支持多元性別族群。
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