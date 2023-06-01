施振榮站台挺全沉浸展覽　科文双融感官體驗台灣之美

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《絕美之島—縮時台灣映像誌》全沉浸體驗展結合8K縮時攝影和台灣經典樂曲，呈現出自然山川及人文景色，其影像內容由新銳攝影師馮業輝匯集其在台歷時七年，在踏遍10萬公里的艱辛中所拍攝的百萬張縮時攝影作品精選而成，從北到南，穿越高山到海岸，從本島到離島，包含合歡山北峰、台東嘉明湖、馬祖藍眼淚、南投大崙山茶園、大台北夜景等地。並透過科文双融的全新製作，將原本平面的影像轉譯為五面投影的全沉浸體驗，展現了台灣最珍貴的自然與人文風貌，亦更能觸動參觀者對台灣這塊土地的熱愛與情感。
音樂部分則由「灣聲樂團」演繹台灣經典曲目，以耳熟能詳的思想起、望春風、鄒族的青年頌等曲目，伴隨沉浸影像帶來感動的共鳴，其中李哲藝老師更針對双融域場域16.1聲道設計環場音效，打造出聲歷其境的現場音效，創造全然不同的沉浸體驗。
在《絕美之島-縮時台灣映像誌》的展覽規劃中，此次特別與台灣文創精品品牌法藍瓷共同合作，打造「法藍瓷美學Tea House」，從「絕美之島」所呈現的壯闊震撼宏觀的台灣意象出發，法藍瓷精選「藍眼淚」、「台灣藍鵲」、「蝶舞」、「台灣竹」等系列與展覽巧妙連結，呈現微觀細緻的台灣工藝之美，藉由多元的體驗，引領大家重新感受腳下的絕美之島。展覽同時開放一般民眾參觀鑑賞，更可以在Tea House點杯道地的台灣好茶及茶點品茶與放鬆。
科文双融集團董事長施振榮表示：藝文表演與藝術創作能否吸引「巿場」，攸關能否創造價值，有愈多人欣賞，藝文表演與藝術創作的價值就愈高，也方能吸引大家的支持。希望大家能多多來双融域AMBI SPACE ONE欣賞《絕美之島—縮時台灣映像誌》讓世界都能看到台灣的美麗與獨特。