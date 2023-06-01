台美21世紀貿易倡議今簽署！中外交部：勿藉經貿名義釋放錯誤訊息
台灣和美國將在台灣時間今（1） 晚間10點（美東周四上午10點），於華府正式簽署「台美21世紀貿易倡議」的首批協定，與會者包含美國貿易副代表畢昂奇（Sarah Bianchi）和我國行政院政務委員鄧振中。而在北京，中國外交部發言人毛寧對此則回應表示，美國不得借經貿名義向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據美國貿易代表署（USTR）公布的議程，雙方代表將於美國華府正式簽署「台美21世紀貿易倡議」首批協定（first agreement），協定內容針對貿易便捷化、中小企業、反貪污、良好法規，以及服務業國內規章5項議題完成談判與雙語法律曰本，待首批協定簽署完後，美台也將就倡議底下額外貿易領域展開協商。
北京方面，中國外交部發言人毛寧則回應稱，中國一貫堅決反對「建交國與中國台灣地區進行任何形式的官方往來」，包括商簽任何具有主權意涵和官方性質的協定。
毛寧表示，美方有關行徑嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，也違背美方自己作出的僅同台灣保持非官方關係的承諾，中方已經多次就此向美方提出嚴正交涉；並呼籲美國政府「應當停止任何形式的美台官方往來，不得與中國台灣地區商簽具有主權意涵和官方性質的協定，不得借經貿名義向『台獨』分裂勢力發出任何錯誤信號。」