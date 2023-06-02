性騷擾吃案延燒　高嘉瑜批：在被害人傷口撒鹽

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高嘉瑜認為，這類職場性騷擾案件，被害人往往須承受莫大的心理壓力，才有勇氣站出來、勇敢面對騷擾者，而民進黨婦女部存在的意義，理應是要成為這些受害者最堅實的後盾，然而事與願違，身兼被害人主管的婦女部主任不僅漠視性騷擾，還接連兩次用冷漠的言語傷害被害人，根本是對被害人再次的職場霸凌，更與婦女部的成立宗旨背道而馳。
高嘉瑜強調，她堅信「性別平等是民進黨的核心價值」，也呼籲性平部應以此為己任，徹底檢討疏失，盡快給當事人一個交代。
林宜瑾說，身為民進黨員與女性立委，她必須說，民進黨如果要繼續當個改變社會、衝決腐敗舊勢力的黨，用最高標準自我檢視和批判、設身處地為弱勢發聲，就該是每一位從政黨同志的日常修養。
林宜瑾提及，對於性騷擾民進黨絕對零容忍，她心疼也感謝願意站出來揭發惡行的受害者，「心疼，是因為我們沒有保護好每位同仁執行任務時的各項安全，以至於同仁必須遭受如此巨大恐懼和痛苦。感謝，是因為有你的勇敢，給了民進黨一次改正錯誤的機會、正視處理機制的不足，杜絕類似情況繼續發生」。
對於後續處理，林宜瑾說，秘書長已拉高調查層級，立即和受到傷害的當事人見面談話、了解詳情，性平部主任和主席室主任，則組成調查小組，將盡速調查並提出處置報告，賴主席承諾，將持續提供當事人必要的協助，以及後續法律服務。
民進黨立委蘇巧慧則呼籲，黨中央應重啟調查，依照查證結果究責懲處，並提出處置報告；提供當事人必要協助，包括後續法律及諮商服務；重新檢討性平通報機制，未來無論當事人申訴與否，相關主管知悉事件當下即應主動啟動調查。
蘇巧慧說，錯失第一時間成為受害者後盾的時機，民進黨應該是不斷前進的政黨，黨中央應深切反省，做得比其他政黨還好。
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