日媒調查　京都觀光區逾5成路人已不戴口罩

我是廣告 請繼續往下閱讀
實地調查將往來路人分成3類，「戴口罩」、「未戴口罩」及「其他」（例如口罩只戴到下巴等）。調查對象不包括嬰幼兒。
調查當天的京都市是陰天，最高氣溫攝氏26.6度。以四条通及河原町通為主的街道，2910位路人中有44%戴口罩、53%沒戴口罩。
辦公大樓林立的四条烏丸附近，身穿西裝未戴口罩的上班族十分顯眼。一名在金融公司服務的41歲男性說，公司內的規範隨著政府調降COVID-19等級改變，全部人都沒戴口罩，只有在跟社外人士會面時，慎重起見才會戴上口罩。
年輕人及外國人較多的河原町附近，戴口罩的比率感覺上又比烏丸來得低。一名跟朋友逛街購物、家住京都市西京區的26歲女性，5月30日是時隔約3年再度沒戴口罩上街。
她笑說：「雖然習慣戴口罩，但進入梅雨季變得悶熱索性不戴了，這種可以呼吸新鮮空氣的感覺，我想已經無法重回口罩生活了。」
在祇園知名的花見小路通及連接清水寺的參拜道路「清水坂」上，共調查了往來的1638人。有時路上行人近半數是外國觀光客，包括團體客在內幾乎沒人戴口罩。
祇園一間販售紀念品的店家表示，之前賞櫻季時還可以看到戴口罩的外國觀光客，「最近99%都沒戴口罩」。
不過，相對來說，正在進行國旅的日本高齡長者，戴口罩的比率就相當高。一對家住三重縣伊賀市、到京都參拜八坂神社的70多歲夫婦說，他們一年前經歷痛苦的染疫過程，「京都人潮擁擠，戴上口罩比較安心」。
至於正在修學旅行的學生，根據學校不同作法也不同。這個地區戴與不戴口罩比率，跟烏丸及河原町地區幾乎一樣。
不過，在車站及電車內，受調查的452人中，戴口罩比率來到71%，明顯高於戶外；另外也可看到，就算在室內沒戴口罩的人，大多數也都有隨身攜帶口罩。
搭乘電車通勤的京都府長岡京市41男性上班族說，自己都會在月台上戴上口罩後搭車，「因為沒戴口罩咳嗽跟打噴嚏的人有所增加，不自己保護自己不行」。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1120601