特企／最有錢YTR「超哥」大讚霸氣！霹靂「羅喉」紀念酒限量開跑
去年三分鐘秒殺的「霹靂素還真紀念酒（刀說異數）」在粉絲強力要求下，文創業者再次與霹靂合作推出第二款霹靂英雄系列角色「武君羅喉」的造型紀念酒。「全台最有錢Youtuber」 超哥在開箱影片大讚亦正亦邪的羅喉超霸氣，借鏡羅喉的經典登場台詞，表示媒體聯訪時前面放一整排羅喉，放話「要戰就來！」
台灣本土IP「霹靂」創立數十年打造多種個性鮮明的英雄角色，其中以「武君羅喉」為經典梟雄人物，讓人敬畏的神力與狂傲不羈深受霹靂影迷的喜愛。業者以專利技術將羅喉打造成等比例古銅金屬質感的精緻藝品，白瓷酒瓶書法揮毫羅喉招牌詩句，「超派人生」小夫跟業者敲碗幫超哥客製一瓶酒，對聯寫：「重情重義重粉味，愛鄉愛土愛查某」笑翻超哥。酒瓶內盛金門皇家56°甕藏五年陳高，高粱的香醇飽滿口感也讓喜愛品酒的超哥讚不絕口，笑說「喝高粱比較不會宿醉！」
除此之外，超哥還提到另一款大眾耳熟能詳的三國系列「文武全才關公孔明紀念酒」，以三國時期的關公和諸葛孔明為主題，是許多企業人士、警察、律師等非常崇敬的人物，英勇睿智的精神完整呈現在藝品細節與神韻，更適合收藏在辦公室或家中增添藝術氛圍。超哥表示自己也要收藏一套放在家中，在客廳放孔明代表鬧「空城計」，換成關公就是準備要跟老婆「決鬥」！
「霹靂羅喉造型紀念酒」於5/30中午12時於酒類指定通路開放預購，全台限量999組，發行即絕版，每組附有正版保證卡與雷射貼紙，讓喜愛霹靂的影迷與收藏家入手這件夢幻逸品，並增加其收藏價值與增值空間。