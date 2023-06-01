特企／禾多移動獲「全家」百萬美金投資！搶攻電商版圖、發展RMN

在此之前，禾多移動已與「全家」合作了兩款主力產品：「數位店長」、「AI SEO」及「全家行動購」APP內推薦，根據APP用戶看過、點擊紀錄、消費紀錄等推薦延伸產品，為「全家」APP提升用戶留存率，增加線上銷售額；另禾多移動也替「全家」打造了「全渠道商品目錄集合頁」用AI偵測數百個媒體網站，找出最常被人搜尋的關鍵字，並自動生成關鍵字頁面以及具備長尾效益關鍵字，做出集合頁網域，是今年品牌優化SEO的最新解方！
禾多移動執行長林志堯表示，禾多移動服務上千個媒體及電商網站，導入「AI推播技術」幫媒體自動推播即時新聞，並夾帶用戶有興趣的廣告，為媒體帶來新的獲利，因此禾多移動擁有大量可餵給AI分析的文章內容、用戶瀏覽行為，即便沒有cookie也能取得寶貴的瀏覽資訊跟消費行為，並從數據挖出金礦！
在2022年底，禾多移動正式推出AviviD 360，是AI一站式行銷服務，完成行銷漏斗從「曝光導購、站內推薦、離站再行銷」等三大階段的解決方案。2023年第一季推出「台版ChatGPT」流量小編，透過下關鍵字就能生成文章，能自動為電商網站生成具有SEO效益的文案，也能為媒體網站自動生成新聞內容，接著又進入電商客服領域，讓生成式機器人在回覆客服訊息時，能生出像人一樣的客服訊息，甚至再推薦商品，將用戶導回站內，比起傳統對話式客服機器人多了「導購」功能。
禾多移動董事長黃銘世表示，許多電商與禾多移動合作之後，發現禾多移動開發電商相關的行銷工具非常完整，可以幫助品牌更好地理解消費者需求，提供更個性化的服務，譬如站內推薦引擎「數位店長」版位，成交率是站上其他版位的兩倍以上，不僅可以提高成交金額，還可以提升消費者滿意度，也為企業帶來更多商機和收益。
我是廣告 請繼續往下閱讀