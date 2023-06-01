狹心症手術前發現甲狀腺風暴　及早治療後心導管手術救命

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控制甲狀腺亢進 心導管手術解決經會診內分泌新陳代謝科醫師治療，及早發現控制住婦人甲狀腺風暴的危急情況，後續也順利完成心臟手術，目前黃女士每天能健走3千步以上，她開心地說，現在的生活品質比起以往簡直是升級了。
黃女士有糖尿病史，也曾因冠心病做過心導管手術已約十年之久，從年初起又開始反覆感到胸悶、心跳急促而就診。心臟內科吳星輝醫師為婦人安排核磁掃描檢查，發現其他位置的心臟前壁有明顯缺氧，因此預先安排婦人入院做心導管檢查。
忽視甲狀腺機能亢進 已達「甲狀腺風暴」等級卻在住院接受相關檢查時，發現婦人身材瘦了很多，身高165公分卻只有42公斤、且眼球凸出、手會抖、心跳非常快、甲狀腺有腫大的情況，懷疑婦人有甲狀腺的問題，因此會診內分泌暨新陳代謝科蘇楓琳醫師為其做超音波檢查，證實證實婦人甲狀腺機能亢進，而且情況嚴重，婦人已出現發燒、體溫過高，呼吸急促、心律不整、噁心嘔吐、無力嗜睡，甚至有譫妄的症狀，數據顯示已到達「甲狀腺風暴」的等級，情況相當危急。
蘇楓琳醫師進一步指出，「甲狀腺風暴」是甲狀腺機能亢進最嚴重的急性併發症，大多是由於長期未接受甲狀腺機能亢進治療而引發的緊急情況，有很高的死亡率。甲狀腺機能亢進以女性居多，症狀多有代謝過程快、不好入睡、睡眠品質變差、容易緊張、冒汗怕熱、心律不整，且食慾增加但體重卻下降，女性月經不規律、掉髮的情況。甲狀腺亢進是門診常見的疾病，隨著醫療進步，只要注意控制，及早治療，即可大幅降低誘發甲狀腺風暴的機率。
甲狀腺機能控制 進行心導管手術吳星輝醫師在黃女士甲狀腺機能獲得良好的控制後進行心導管手術，以氣球擴張手術與塗藥支架放置改善血管壁狹窄，血流恢復良好。所有症狀在團隊一一排除治療改善後，黃女士有足夠的健康素質進行復健，體態也恢復到正常體重，改善了體能與精神，大幅提升生活品質。
吳星輝醫師指出，甲狀腺機能異常與心臟疾病有一定程度的關係，為病患考量到接下來的心臟手術之後能有更好的恢復，因此安排病患先治療甲狀腺功能疾病，待甲狀腺機能改善後再進行手術。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58004
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