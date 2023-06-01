民進黨爆性騷吃案醜聞！柯文哲：斑斑血淚的求救信不該被漏接
民進黨一名女性前黨工昨日晚間透過臉書指控自己遭合作的廠商性騷擾，而當時的婦女部主任許嘉恬沒有給予妥適的協助，選擇息事寧人，引發輿論炸鍋。台灣民眾黨主席柯文哲今（1）日表示，通往性別平權 ，台灣還有很長的路要走。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲在臉書發文表示，昨天深夜，前民進黨黨工透露自己遭到職場性騷擾，當時民進黨婦女部主任的處理方式是「先質疑」，再請同仁去華山大草原手牽手大喊，發洩情緒。不處理問題，還讓被害人懷疑自己做錯了什麼？這種處理方式非常諷刺，民進黨雖然迅速道歉、展開調查，但這件事可以拖9個月這麼久，還是有問題。
柯文表示，其實面對這一封求救信，每個人都應該哀矜勿喜。內部一定要建立暢通的投訴管道，確保下情能夠上達，錯誤或許不可能完全不發生，但必須來得及矯正。「在通往性別平權的道路上，其實我們都在邊走邊學；這封斑斑血淚的求救信，不該被漏接，所有人都要翻閱、聆聽，並且哀矜勿喜。」
※【NOWnews 今日新聞
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