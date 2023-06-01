黃鐙輝錄影踩到狗屎不知道！抬腳「見慘狀」遭蔡黃汝嫌棄：你好臭
實境節目《飢餓遊戲》最新一集來到台中，並邀請到黃鐙輝、張天霖、夏語心、以及啦啦隊女神謝凱蒂作客玩遊戲，而在其中一關，大家要到公園草皮上射飛機時，認真玩遊戲的蔡黃汝和黃鐙輝卻突然聞到一股臭味，黃鐙輝忍不住懷疑蔡黃汝：「誰踩到大便好臭。」結果兩人各自確認鞋底後，黃鐙輝才發現是自己踩到狗屎，讓蔡黃汝一聽嫌棄地說：「你好臭喔！」但他卻走狗屎運，飛機一射就進，立刻讓蔡黃汝改口：「好猛！」
記者詹鎰睿/綜合報導
本集節目內容有別以往，一開始只見王仁甫、許孟哲、峮峮到齊就開始進行遊戲，其餘人卻都在餐廳包廂等候，對此，孫協志解讀：「因為他們3個人都是比較狡猾的，我跟花花就是比較腳踏實地。」果然3人就被宣布是該集隊長，可以透過遊戲選隊員，而原本在開始前談好合作的3人，最後又倒戈互罵：「胎哥（台語：噁心）」。
原來製作單位準備大、中、小盤子各3個，藝人依拿到的盤子大小可以裝早餐，但必須由王仁甫、許孟哲、峮峮3人分配盤子給自己想要的隊友，原本3人說好要給其他人都是中跟小的盤子，這樣他們3人就都可以拿到大盤子，沒想到最後許孟哲竟得到一個迷你碟子，讓他當場悶爆，孫協志也見狀笑說：「你那個只能拿一點豆棗放上去。」但許孟哲不甘屈服，表示自己會秉持「淡水50公分冰淇淋」的邏輯，把食物疊很高在小碟子上。
另一關，大家來到台中車站，每位隊員必須依序抽任務卡並找到民眾協助完成，孫協志一抽到任務立刻崩潰：「我抽到籤王，完蛋了！」原來孫協志抽到必須跳舞給路人看，要讓對方猜猜是哪位球星的應援曲，其困難程度就連元老級的啦啦隊正妹謝凱蒂都傻眼，「這也太難了吧！」