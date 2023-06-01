林莎讓香港人暴動！洗溫泉「尺度太大」　萬人示愛：幫我叫救護車

黃鐙輝錄影踩到狗屎不知道！抬腳「見慘狀」遭蔡黃汝嫌棄：你好臭

▲黃鐙輝在公園玩遊戲時不知道自己踩到狗屎，抬起腳檢查後才被一旁的蔡黃汝嫌棄：「你好臭！」（圖／中視提供）
▲黃鐙輝在公園玩遊戲時不知道自己踩到狗屎，抬起腳檢查後才被一旁的蔡黃汝嫌棄：「你好臭！」（圖／中視提供）

記者詹鎰睿/綜合報導

實境節目《飢餓遊戲》最新一集來到台中，並邀請到黃鐙輝、張天霖、夏語心、以及啦啦隊女神謝凱蒂作客玩遊戲，而在其中一關，大家要到公園草皮上射飛機時，認真玩遊戲的蔡黃汝和黃鐙輝卻突然聞到一股臭味，黃鐙輝忍不住懷疑蔡黃汝：「誰踩到大便好臭。」結果兩人各自確認鞋底後，黃鐙輝才發現是自己踩到狗屎，讓蔡黃汝一聽嫌棄地說：「你好臭喔！」但他卻走狗屎運，飛機一射就進，立刻讓蔡黃汝改口：「好猛！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
本集節目內容有別以往，一開始只見王仁甫、許孟哲、峮峮到齊就開始進行遊戲，其餘人卻都在餐廳包廂等候，對此，孫協志解讀：「因為他們3個人都是比較狡猾的，我跟花花就是比較腳踏實地。」果然3人就被宣布是該集隊長，可以透過遊戲選隊員，而原本在開始前談好合作的3人，最後又倒戈互罵：「胎哥（台語：噁心）」。

▲許孟哲（左起）、峮峮和王仁甫被認為是「狡猾3人組」，最後卻倒戈互罵。（圖／中視提供）
▲許孟哲（左起）、峮峮和王仁甫被認為是「狡猾3人組」，最後卻倒戈互罵。（圖／中視提供）
原來製作單位準備大、中、小盤子各3個，藝人依拿到的盤子大小可以裝早餐，但必須由王仁甫、許孟哲、峮峮3人分配盤子給自己想要的隊友，原本3人說好要給其他人都是中跟小的盤子，這樣他們3人就都可以拿到大盤子，沒想到最後許孟哲竟得到一個迷你碟子，讓他當場悶爆，孫協志也見狀笑說：「你那個只能拿一點豆棗放上去。」但許孟哲不甘屈服，表示自己會秉持「淡水50公分冰淇淋」的邏輯，把食物疊很高在小碟子上。

另一關，大家來到台中車站，每位隊員必須依序抽任務卡並找到民眾協助完成，孫協志一抽到任務立刻崩潰：「我抽到籤王，完蛋了！」原來孫協志抽到必須跳舞給路人看，要讓對方猜猜是哪位球星的應援曲，其困難程度就連元老級的啦啦隊正妹謝凱蒂都傻眼，「這也太難了吧！」

▲《飢餓遊戲》來到台中，謝凱蒂（左起）、夏語心、峮峮、王仁甫、蔡黃汝、孫協志、許孟哲、黃鐙輝、張天霖一同遊玩。（圖／中視提供）
▲《飢餓遊戲》來到台中，謝凱蒂（左起）、夏語心、峮峮、王仁甫、蔡黃汝、孫協志、許孟哲、黃鐙輝、張天霖一同遊玩。（圖／中視提供）

35歲蔡黃汝喊凍卵！炎亞綸認「有跟阿璞聊過」　小倆口未來規劃曝

影音／蔡黃汝幻想被求婚！穩交阿璞7年　媽媽給5星評價：很正派

郭雪芙橫刀奪愛《耀眼》男閨密　蔡黃汝怒嗆：鬼遮眼

幫吳宗憲賣貨「單日銷售額破7位數」　黃鐙輝岳母賺到買新房

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀