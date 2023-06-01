滿足「深夜、凌晨」旅客需求　桃機今起增20班客運

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機場公司指出，目前聯外客運巴士班次已回復至疫情前平日39%及假日35%，感謝公路總局、臺北區監理所、新竹區監理所、桃園市政府交通局、桃園捷運公司及客運巴士業者協助，未來將持續視旅客人數及大眾運輸搭乘率滾動檢討現行班次，提供旅客更便利的聯外交通服務。
機場公司提到，機場捷運普通車已恢復疫情前班距，直達車維持尖峰15分鐘1班、離峰30分鐘1班，預計今年8月初將恢復疫情前班距全時段15分鐘1班；為服務清晨及深夜進出機場旅客需求，也協調客運巴士調整首末班車時間，其中國光客運1840（往松機）末班車由20時40分延長至22時40分、1841（往南崁）末班車由22時30分延長至23時10分、1819（往臺北）首班車由5時20分提早至4時30分、末班車由1時20分延長至2時10分，滿足旅客及機場員工於離峰時間疏運需求。
機場公司坦言，因當前客運駕駛員招募不易，加上紅眼航班尚未完全恢復，旅客需求有限，聯外交通尚無法完全恢復至疫情前營運能量，將持續協調大眾運輸業者根據航班及旅客人次，調整至等比例復駛率。
桃園機場提醒，旅客進出機場可搭乘機場捷運或客運巴士等大眾運輸工具，方便又省時，也可選擇機場排班計程車或租賃車，勿搭乘違法黃牛車輛，以維護自身權益。