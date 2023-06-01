好羨慕！上市櫃平均員工薪資揭密 日月光550.8萬元奪冠
證交所、櫃買中心今（1）日公布111年上市櫃平均薪資，上市公司部分，由日月光投控以550.8萬元的平均員工薪資奪冠，年增高達49.9%。第2名為IC設計瑞鼎、第3名為聯發科。上市公司前10名多為科技業，唯一一家傳產公司則是長榮海運，平均員工薪資為455.3萬元，排名第5。護國神山台積電則排在第14名，而上櫃公司則由股王信驊455.2萬元拿下冠軍。
記者許家禎／台北報導
上市公司平均員工薪資部分，由日月光投控以550.8萬元的平均員工薪資奪冠，年增高達49.9%，資料顯示員工數為97人。第二名為IC設計瑞鼎，平均員工薪資為550.1萬元，員工數為745位。第三名為聯發科，平均員工薪資499.2萬元，員工數11700多人。而前10名中唯一一家傳產公司則是長榮海運，其平均員工薪資為455.3萬元，在上市公司中排名第5。
上市公司第6到第10名為聯詠405.3萬、創意392.5萬、矽創363.8萬、敦泰350.8萬，旭準338.1萬。至於護國神山台積電則從110年第44名晉級至第14名，平均員工薪資為317.5萬元。
至於上櫃公司由信驊的455.2萬元拿下冠軍，第2名為鑫聯大投控318.7萬元、第3名力旺318.2萬元、第4與第5名為杰力的310.5萬元與逸達的301.3萬元。