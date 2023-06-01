T1／從黃萬隆手中接過獎項 林韋翰：他教了我防守觀念和態度
新北中信特攻主控林韋翰本賽季可說是大豐收的一年，不僅帶隊奪冠，還拿下FMVP，個人在頒獎典禮中囊獲5項大獎，其中以後衛身份拿下DPOY，別具意義。聯盟特別請來松山高中黃萬隆教練頒發年度防守第一隊，從恩師手上接過這個獎，他本人也感觸良多。
記者黃建霖/臺北報導
「教練在我高中3年就灌輸我們對勝利和防守的執著，那3年對我們的幫助不只限於球場上，也讓我們明白要在生活和工作上都保持堅持。」林韋翰如此說道，「就是感謝黃教練當時教了我一些防守觀念和態度，那是讓我獲選防守第一隊的基石。」
看到兩個子弟兵——林韋翰和胡瓏貿都用松山高中招牌的防守，在職籃聯盟取得成功，黃萬隆感觸良多，再度搬出那句名言，「進攻可以讓你贏得勝利，但防守可以讓你贏得冠軍。」
黃萬隆強調，只要有心和願意努力，任何人都能取得一些成就，自己非常肯定林秉聖、胡瓏貿、林韋翰，他們比其他人付出更多的努力，也點名胡瓏貿以小的尺寸扛外籍長人，還會和裁判互動，直言這也是比賽的一部份。
今年中信特攻是聯盟最大贏家，林韋翰認為總冠軍對自己來說是最重要的，真的不在乎MVP輸給阿巴西，只希望明年能「再拿一座FMV{P」，因為這對自己來說象徵一個賽季的驗收，團隊榮譽對自己來說更重要。