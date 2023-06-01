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胃食道逆流是現代人常見疾病，30 年前盛行率不到一成，但如今有胃食道逆流比例上升 3-4 成，代表有 500-600 萬名國人有此困擾，尤其時兩大類族群盛行率特別高：
- 50-59 歲族群
- 剛入社會的新鮮人
為什麼需要胃鏡檢查？
為了診斷胃食道逆流，臨床醫師通常會透過胃鏡（消化道內視鏡）來確認，蕭望德解釋：「它就像是拿放大鏡看黏膜，評估黏膜細微的變化，食道黏膜有無受損、有無不良變化、發炎、感染或是長腫瘤，都可以經由胃鏡得到良好的診斷。」
但在精細的檢查工具下會意外發現，約有 4 成的病人在胃鏡底下無明顯黏膜的受損，使用藥物治療，症狀仍無明顯改善，就有可能是所謂「假逆流」的患者。
蕭望德先前收治一名個案就是如此，64歲詹女士上腹部悶脹、灼熱感，做過胃鏡、服用過強效制酸劑，症狀仍然不見改善。但後來做了無線酸鹼值監測進一步深度分析，檢查後發現 4 天中酸逆流的時間只有 1.3 %，遠低於病態的食道逆流 6 %。
醫師評估，詹女士的症狀此現象為「假逆流」，不需再長期依賴制酸劑控制胃酸，其後轉介其他門診治療，確實發現為屬於自律神經失調以及腸脹氣問題，建議不宜再長期使用制酸劑。
兩大檢測幫助及早揪出「假逆流」
類似「假逆流」的個案非少見，蕭望德說：「假設全國有 400 萬病人，可能三分之一是類似狀況，但如果一直誤以為是胃食道逆流的話，整個治療方向都是錯的。」過往單靠胃鏡檢查沒辦法抓出來，好在現今有兩大檢測可幫助加速診斷。
- 動態酸鹼值監測：解患者一整天食道的酸鹼值變化
- 高解析食道蠕動壓力檢測：反應病人食道蠕動有無異常
此外，動態酸鹼值監測現在也有分成「有線」跟「無線」，若無線監測時間最長可以達到 96 小時，可以更舒適、無感的接受檢查，對於過往鼻敏感、鼻咽、顱底有手術過的病人更適合。
蕭望德提醒：「正常人偶爾也會有一點胃食道逆流，但若食道、胃的蠕動是正常時，很快就可以排除，不會造成身體或粘膜上的負擔，這類屬於『假逆流』不應該一直使用胃藥、制酸類藥物反而造成其他代謝問題。」
諮詢專家：中國醫藥大學附設醫院消化科醫師蕭望德
文、王芊淩／圖、巫俊郡
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 吃藥都沒改善可能是「假」胃食道逆流！有哪些檢查及早發現？