黨工遭性騷案！林飛帆成藍綠最大箭靶　溫朗東也要他退選

我是廣告 請繼續往下閱讀
林飛帆這番談話引來藍綠以及各方批判，國民黨大安區立委參選人羅智強直指，《性平法》有規定，若性騷受害者認為雇主處理不當，最高可處50萬元罰鍰，林飛帆不是承認沒處理，就會沒事；王鴻薇也質疑林飛帆督導不周，質問「林飛帆不應出來對社會大眾說明嗎？林九萬領假的嗎？」
不僅藍營點名，許多資深媒體人以及親綠名嘴也開酸，黃光芹認為，林飛帆所言坐實時任副秘書長的他，事發後他是知情的，知情卻漠視；周玉蔻更要求他退選；卡神楊蕙如也開嗆「林九萬要不要出來講一下你當時做了什麼啊？」。
晚間又一人發文要求林飛帆退選，溫朗東認為，林飛帆的問題是他沒有戰力，整天想著怎麼不弄髒自己，不敢跟藍營打泥巴戰。疫情戰、罷免戰神隱，這兩年來的代表作是疫情險峻、遭到藍白政治攻擊的時候發一張攝影棚廚房切雞。身為黨副秘書長，督導性騷案件不力，涉嫌吃案，發道歉文還發在一千多追蹤的粉專，而不是發在三十幾萬追蹤的本帳，更扯的是還比賴清德晚發。
溫朗東認為，事發時賴清德根本不在中央黨部任職，時任副秘的林飛帆，好意思等賴副出來扛責任之後才出來？他呼籲林飛帆最好現在退選，「不然準備被王鴻薇打到明年一月，讓本土支持者陷入你無能處理的戰場、浪費時間幫你說話。」
查看原文
延伸閱讀：
綠女黨工遭性騷擾！ 導演輝哥有「黨證」 蔡英文曾親自出席婚禮
性騷黨工導演輝哥被起底！蔡英文曾拍片祝賀他完成「人生第一次」 影片急下架