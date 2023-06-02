股東會紀念品發什麼？「這張卡」登寶座　文具、杯具踩地雷

黨工遭性騷案！林飛帆成藍綠最大箭靶　溫朗東也要他退選

▲ 黨工遭性騷案！林飛帆成藍綠最大箭靶。（圖／新頭殼）
▲ 黨工遭性騷案！林飛帆成藍綠最大箭靶。（圖／新頭殼）

Newtalk新聞

民進黨前女黨工昨（1）晚自陳去年遭一位與民進黨合作的導演「輝哥」性騷擾，受害人在黨內向上申訴，竟遭時任婦女部主任，現副秘書長許嘉恬吃案，還問她「怎麼不跳車」，甚至要她「去草原練習大叫」，負責督導婦女部的前副秘書長林飛帆也知情，坦承在此事上有疏忽。林飛帆今日頓時成為藍綠箭靶，不僅藍營大酸林九萬卻不做事，親綠陣營也紛紛呼籲他退選。

我是廣告 請繼續往下閱讀
面對黨工遭性騷，昨日才剛被民進黨提名參選中山北松山立委的林飛帆今日解釋，「當初婦女部給我的資訊是，當事人決定並沒有走申訴的程序。但是我們確實忽略了當事人決定不走申訴的管道，背後可能有種種各種原因。我想，這是我們當初忽略的。所以，我認為，有疏忽我們就應該誠懇的檢討跟致歉」。

林飛帆這番談話引來藍綠以及各方批判，國民黨大安區立委參選人羅智強直指，《性平法》有規定，若性騷受害者認為雇主處理不當，最高可處50萬元罰鍰，林飛帆不是承認沒處理，就會沒事；王鴻薇也質疑林飛帆督導不周，質問「林飛帆不應出來對社會大眾說明嗎？林九萬領假的嗎？」

不僅藍營點名，許多資深媒體人以及親綠名嘴也開酸，黃光芹認為，林飛帆所言坐實時任副秘書長的他，事發後他是知情的，知情卻漠視；周玉蔻更要求他退選；卡神楊蕙如也開嗆「林九萬要不要出來講一下你當時做了什麼啊？」。

晚間又一人發文要求林飛帆退選，溫朗東認為，林飛帆的問題是他沒有戰力，整天想著怎麼不弄髒自己，不敢跟藍營打泥巴戰。疫情戰、罷免戰神隱，這兩年來的代表作是疫情險峻、遭到藍白政治攻擊的時候發一張攝影棚廚房切雞。身為黨副秘書長，督導性騷案件不力，涉嫌吃案，發道歉文還發在一千多追蹤的粉專，而不是發在三十幾萬追蹤的本帳，更扯的是還比賴清德晚發。

溫朗東認為，事發時賴清德根本不在中央黨部任職，時任副秘的林飛帆，好意思等賴副出來扛責任之後才出來？他呼籲林飛帆最好現在退選，「不然準備被王鴻薇打到明年一月，讓本土支持者陷入你無能處理的戰場、浪費時間幫你說話。」

查看原文

延伸閱讀：

綠女黨工遭性騷擾！ 導演輝哥有「黨證」 蔡英文曾親自出席婚禮

性騷黨工導演輝哥被起底！蔡英文曾拍片祝賀他完成「人生第一次」 影片急下架

前黨工揭性騷擾遭吃案　時任婦女部督導林飛帆致歉、坦承早知情

王鴻薇諷「林9萬」　林飛帆反嗆落跑選立委「補助款領258萬」

林飛帆參選立委！睽違9年學運世代合體　還有他們都曾參與太陽花

拍板吳沛憶、林飛帆拼台北立委　賴清德：民進黨珍惜年輕世代

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀