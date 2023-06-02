吸菸人口將少於5%　瑞典邁向歐洲第一個「無菸」國

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不論什麼原因，吸菸人口低於5%的里程碑現已垂手可得。根據歐盟統計局（Eurostat Statistics Agency）數據，2019年，瑞典人15歲以上每天吸菸的人只有6.4%，此一比例在歐盟中最低，遠低於歐盟27國集團18.5%的水平。
瑞典公共衛生局（Public Health Agency of Sweden）的數據顯示，自2019年以來，吸菸率持續下降，去年只有5.6%。
斯德哥爾摩居民安東森（Carina Astorsson）說，「我們喜歡健康的生活方式，我認為這就是原因。」她補充說，她從來沒有對吸菸感興趣，因為「我不喜歡菸的味道；我要好好照顧自己的身體」。
注重健康的瑞典人（包括年輕一代）似乎相當清楚吸菸的風險。20年前，幾乎20%人口吸菸，當時以全球而論，這個比例算是相對低。從那時起，禁菸措施降低了整個歐洲的吸菸率，包括禁止在餐廳吸菸。
法國從2014年至2019年，吸菸率出現創紀錄下滑，但在COVID-19疫情流行高峰期，此一成功停滯不前，部分原因是疫情造成壓力，讓大家開始想點支菸抽。
2021年，法國18至75歲的人中約有1/3自稱吸菸，比2019年每天約有1/4的人吸菸，略有增加。
瑞典在禁菸方面比大多數國家走得更前面，這帶來了一連串的健康益處，包括相對較低的肺癌發生率。
瑞典癌症協會秘書長艾瑞德（Ulrika Årehed）說：「我們很早就開始在公共場所禁菸，首先是學校操場和課後活動中心，後來是餐館、露天咖啡館和巴士站等公共場所。」「與此同時，菸稅和嚴格的營銷管制發揮了重要作用。」
瑞典擁有1050萬人口，在這個國家中，人們點菸的景象愈來愈少見。巴士站、火車站、醫院以及公共建築物的入口都禁止抽菸。瑞典也與歐洲大部分地區一樣，酒吧與餐廳也是禁菸，甚至自2019年起，瑞典禁菸令也適用於戶外座位區。（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1120601