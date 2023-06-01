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馬斯克旋風式訪中！路透：此行首見國務院副總理丁薛祥

▲特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）30日在北京與中國外交部長秦剛會面，路透社則透露馬斯克還見了中國國務院副總理丁薛祥。（圖／中國外交部）
▲特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）30日在北京與中國外交部長秦剛會面，路透社則透露馬斯克還見了中國國務院副總理丁薛祥。（圖／中國外交部）

國際中心楊智傑／綜合報導

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）旋風式訪問中國，一甩其高調在推特發文的行事作風，短短不到3天的行程間見了不少中國重量級政治人物，《路透社》更透露馬斯克還在這趟訪中行與中國國務院副總理丁薛祥會晤。

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電動車龍頭特斯拉（Tesla）執行長馬斯克30日前往北京，根據中國官方消息，馬斯克與中央層級政治人物如外交部長秦剛、商務部長王文濤、工信部長金壯龍皆有會面，另外也見了中國電池大廠、寧德時代新能源科技董事長曾毓群，今（1）日上午搭機返美前則是最後會見了上海市委書記陳吉寧。

中方消息稱，馬斯克與中國商務部長王文濤討論了中美經貿合作、特斯拉在中國市場發展等議題，中國商務部稱馬斯克贊同中美關係並非零和博弈，且在上述話題中皆有廣泛、深入的交流；馬斯克本趟行程也前往上海，對特斯拉的上海工廠進行視察。

《路透社》則引述知情人士消息透露，馬斯克在離開中國前曾與國務院副總理丁薛祥共進晚餐。

丁薛祥作為中共中央政治局常委，也被視為中國國家主席習近平的「幕僚長」，在中國政治權力中心佔有一席之地，而這也是丁薛祥就任以來首度已知的單獨與外企領導人見面。

《彭博新聞》原先指出，馬斯克此行可能見到的是國務院總理李強，不過實際上與副總理丁薛祥會晤。報導提到，在2019年馬斯克訪中時，他就曾與時任國務院總理李克強一對一見面，這足以展現北京當局對於馬斯克和電動車廠特斯拉的重視。

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