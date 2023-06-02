水庫大進補！全台「累積雨量排行」出爐　翡翠、石門喝飽飽

辻利茶舗聯名手搖飲推「發發抹茶優格」　買1送1、奇異鳥週邊必搶

▲優格手搖飲發發x辻利茶舗TSUJIRI，首度聯名3款「丸香」抹茶優格特調，還有多款發發呆萌奇異鳥週邊商品。（圖／記者蕭涵云攝）
▲優格手搖飲發發x辻利茶舗TSUJIRI，首度聯名3款「丸香」抹茶優格特調，還有多款發發呆萌奇異鳥週邊商品。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

療癒系優格手搖飲品牌發發，成功吸引日本京都百年抹茶老舖TSUJIRI辻利茶舗，首度聯名台灣手搖飲！以最新研發的鹿兒島火香系「丸香」抹茶，打造3款期間限定抹茶優格特調，更共同打造多款以發發呆萌奇異鳥為主題的日式和風週邊商品；歡慶發發府中牧場和發發美村牧場開幕，限3天祭出「買一送一」優惠開搶。

我是廣告 請繼續往下閱讀
2021年成立的優格手搖飲品牌發發，是市面上少見以優格為主打的手搖飲。辻利茶舗透露，欣賞發發對品質的堅持不妥協，和自家品牌精神一致，才能展開辻利茶舗首次聯名台灣手搖飲的合作！

▲辻利茶舗首度與台灣手搖飲品牌聯名。（圖／發發提供）
▲辻利茶舗首度與台灣手搖飲品牌聯名。（圖／發發提供）
辻利茶舗與日本茶鑑定士最新研發的鹿兒島火香系「丸香」抹茶，選用鹿兒島少數有機認證栽培的抹茶，搭配日本農林水產省之受賞茶廠，以能在加工過程降低摩擦速度的噴射式粉粹機，降低抹茶粉粹研磨時的溫度，保有抹茶原本色澤及香氣，擁有獨特風味。

▲左起：辻利抹茶燕麥優格M/120元、辻利抹茶椰椰歐蕾M/95元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲左起：辻利抹茶燕麥優格M/120元、辻利抹茶椰椰歐蕾M/95元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲發發手搖飲擁有可愛呆萌的奇異鳥坐鎮，很受粉絲歡迎。（圖／記者蕭涵云攝）
▲發發手搖飲擁有可愛呆萌的奇異鳥坐鎮，很受粉絲歡迎。（圖／記者蕭涵云攝）
期間限定打造3款聯名抹茶特調，「辻利抹茶優格」以優格奶香酸甜襯托「丸香」獨特香韻；「辻利抹茶燕麥優格」還加入發發超人氣手煮澳洲燕麥穀粒，以豐富膳食纖維和維生素B群、鋅、硒等多種營養素，滿足咀嚼控還能帶來飽足感；「辻利抹茶椰椰歐蕾」則以「丸香」抹茶搭配崙背鮮乳、生椰奶與白色椰絲，醇厚又清爽頗有南洋風味。

▲左起：辻利抹茶優格M/120元、辻利抹茶燕麥優格M/120元，擁有漂亮漸層。（圖／記者蕭涵云攝）
▲左起：辻利抹茶優格M/120元、辻利抹茶燕麥優格M/120元，擁有漂亮漸層。（圖／記者蕭涵云攝）
▲發發港墘牧場還打造打卡牆，可以和超萌奇異鳥美拍。（圖／記者蕭涵云攝）
▲發發港墘牧場還打造打卡牆，可以和超萌奇異鳥美拍。（圖／記者蕭涵云攝）
最討人喜歡的發發吉祥物，也亂入這次的聯名活動，呆萌療癒的奇異鳥搭配辻利茶舗京都百年抹茶元素，變身成日式風格。除了穿上和服的奇異鳥聯名杯設計；肚子裡藏有可愛購物袋的「奇異鳥公仔」，超萌又實用；還有奇異鳥透明提袋、及2款不同造型奇異鳥杯墊。即日起於發發全門市、發發 Pinkoi 設計館、辻利茶舖官網、樂天賣場與蝦皮商城同步開放預購，數量有限售完為止。

▲發發x辻利茶舗，限量奇異鳥聯名周邊商品，呆萌又療癒。（圖／記者蕭涵云攝）
▲發發x辻利茶舗，限量奇異鳥聯名周邊商品，呆萌又療癒。（圖／記者蕭涵云攝）
▲奇異鳥杯墊88元/個。（圖／記者蕭涵云攝）
▲奇異鳥杯墊88元/個。（圖／記者蕭涵云攝）
且6月12日起於發發任一門市，凡單筆消費滿188元，即贈送「限量抹茶慶典抽獎卡」乙張，有機會抽中「888元發發禮券」和發發x辻利茶舗限量聯名周邊商品。發發手搖飲6月同時將插旗板橋府中商圈及台中美村路，歡慶開幕，發發府中牧場6月2日起連3天、發發美村牧場6月9日起連3天，各祭出「買一送一」優惠（每日限量 100 組）。

▲奇異鳥公仔購物袋588元，購物袋可完全收納進奇異鳥肚中，變身成公仔吊飾帶著走。（圖／記者蕭涵云攝）
▲奇異鳥公仔購物袋588元，購物袋可完全收納進奇異鳥肚中，變身成公仔吊飾帶著走。（圖／記者蕭涵云攝）
▲奇異鳥透明提袋98元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲奇異鳥透明提袋98元。（圖／記者蕭涵云攝）
另外，茶湯會也聯名蝦皮購物，推出「四季春蜂蜜拿鐵」、「甘梅愛玉檸檬」聯名消暑飲品。於618全民年中慶6月1日至6月18日，憑蝦皮購物指定頁面，到全台茶湯會購買聯名新品，就可享有「5元折價」優惠。且茶湯會4月與樂扣樂扣LocknLock合作的「茶湯同樂杯」，熱銷追加貨量也到店，還加碼推出「夢幻天空藍」杯蓋，6月1日至6月18日持「茶湯同樂杯」購買新品，聯名新品優惠搭配環保杯扣，最多可享「10元優惠」。

▲茶湯會x蝦皮購物打造四季春蜂蜜拿鐵、甘梅愛玉檸檬。（圖／茶湯會提供）
▲茶湯會x蝦皮購物打造四季春蜂蜜拿鐵、甘梅愛玉檸檬。（圖／茶湯會提供）
▲茶湯會x樂扣樂扣LocknLock「茶湯同樂杯」，隱藏版杯蓋「夢幻天空藍」。（圖／茶湯會提供）
▲茶湯會x樂扣樂扣LocknLock「茶湯同樂杯」，隱藏版杯蓋「夢幻天空藍」。（圖／茶湯會提供）

星巴克「買一送一」　CoCo聯名蜘蛛人！珍珠鮮奶茶「第二杯半價」

等不及了！盤點6月5大速食「買一送一」　3間「加1元多一件」優惠

週末速食優惠／手機「中2碼」換亞尼克生乳捲　麥當勞6款買一送一

亞尼克生乳捲10大人氣口味！芒果、生巧克力回歸　加碼買一送一

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀