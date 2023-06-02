辻利茶舗聯名手搖飲推「發發抹茶優格」　買1送1、奇異鳥週邊必搶

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辻利茶舗與日本茶鑑定士最新研發的鹿兒島火香系「丸香」抹茶，選用鹿兒島少數有機認證栽培的抹茶，搭配日本農林水產省之受賞茶廠，以能在加工過程降低摩擦速度的噴射式粉粹機，降低抹茶粉粹研磨時的溫度，保有抹茶原本色澤及香氣，擁有獨特風味。
期間限定打造3款聯名抹茶特調，「辻利抹茶優格」以優格奶香酸甜襯托「丸香」獨特香韻；「辻利抹茶燕麥優格」還加入發發超人氣手煮澳洲燕麥穀粒，以豐富膳食纖維和維生素B群、鋅、硒等多種營養素，滿足咀嚼控還能帶來飽足感；「辻利抹茶椰椰歐蕾」則以「丸香」抹茶搭配崙背鮮乳、生椰奶與白色椰絲，醇厚又清爽頗有南洋風味。
最討人喜歡的發發吉祥物，也亂入這次的聯名活動，呆萌療癒的奇異鳥搭配辻利茶舗京都百年抹茶元素，變身成日式風格。除了穿上和服的奇異鳥聯名杯設計；肚子裡藏有可愛購物袋的「奇異鳥公仔」，超萌又實用；還有奇異鳥透明提袋、及2款不同造型奇異鳥杯墊。即日起於發發全門市、發發 Pinkoi 設計館、辻利茶舖官網、樂天賣場與蝦皮商城同步開放預購，數量有限售完為止。
且6月12日起於發發任一門市，凡單筆消費滿188元，即贈送「限量抹茶慶典抽獎卡」乙張，有機會抽中「888元發發禮券」和發發x辻利茶舗限量聯名周邊商品。發發手搖飲6月同時將插旗板橋府中商圈及台中美村路，歡慶開幕，發發府中牧場6月2日起連3天、發發美村牧場6月9日起連3天，各祭出「買一送一」優惠（每日限量 100 組）。
另外，茶湯會也聯名蝦皮購物，推出「四季春蜂蜜拿鐵」、「甘梅愛玉檸檬」聯名消暑飲品。於618全民年中慶6月1日至6月18日，憑蝦皮購物指定頁面，到全台茶湯會購買聯名新品，就可享有「5元折價」優惠。且茶湯會4月與樂扣樂扣LocknLock合作的「茶湯同樂杯」，熱銷追加貨量也到店，還加碼推出「夢幻天空藍」杯蓋，6月1日至6月18日持「茶湯同樂杯」購買新品，聯名新品優惠搭配環保杯扣，最多可享「10元優惠」。